MPA : Des réformes radicales pour sortir de la crise

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounes, qui était hier à Constantine pour soutenir la liste des candidats du parti, a estimé que seules des réformes économiques radicales sont à même de sortir le pays de la crise actuelle et le pousser dans la voie du développement et de la prospérité : « La situation de l’Algérie est bien meilleure que celles qu’elle a connue dans les années 1980, en ce sens que nous n’avons pas de dette et nos réserves de changes peuvent couvrir nos besoins pour les prochaines années. Cependant, il est impératif d’aller encore plus loin concernant l’investissement public, seul moyen d’assurer la diversification de l’économie et de garantir la création d’emplois » a soutenu l’ancien ministre du Développement industriel, pointant du doigt les obstacles qui brident ledit investissement : « Il est inconcevable que certains projets stratégiques soient bloqués en raison d’un problème de foncier, alors que l’Algérie est le plus grand pays d’Afrique. Notre système bancaire est également à revoir en profondeur, car il est archaïque, et ne contribue nullement à l’amélioration du climat des affaires ». Devant les militants du MPA qui s’étaient déplacés en masse au centre culturel Mohamed Laïd Al Khalifa, Amara Benyounes a particulièrement insisté sur l’enjeu du prochain scrutin : «Si l’on se réfère à la nouvelle Constitution, le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire, ce qui revient à dire que le futur gouvernement sera réellement représentatif du peuple, d’où l’importance d’aller voter en masse», explicitant au passage le choix du slogan « La démocratie tranquille » pour la campagne de son parti : « Le recours à la contestation et à la violence nous a directement menés à la décennie noire et a même détruit des pays comme la Libye ou la Syrie.

Issam B.



Appel à la construction d’une économie forte

Le président du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounès, qui était avant-hier à Annaba en campagne, a estimé que le boycott du scrutin auquel appellent certains partis, est un danger C’est un véritable danger pour la nation que de tourner le dos au vote, a-t-il insisté avant d’enchainer que «sa formation politique est pour une démocratie calme et sereine. S’adressant au public venu en force à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, M. Amara Benyounès a évoque la tragédie nationale et les souffrances qui en ont découlé, pour appeler à la construction d’une économie forte à travers la création autant de PME. Il a, par ailleurs, parlé de la culture qu’il a qualifiée de secteur sinistré. On ne peut pas avancer sans le développement et la promotion de la culture, a t-il insisté, appelant, par ailleurs, à une réforme de l’école sans laquelle le secteur de l’éducation n’évoluera pas. Il a salué l’audace et l’envergure politique du Président, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis au pays de renouer avec la paix et la stabilité grâce à la réconciliation nationale et aux effort des corps de sécurité, à leur tête l’ANP.

B. G.