Avis d’électeurs : Me belabdi avocat « voter est un devoir civique »

Hommes de loi, de droit et de justice, Ils sont peut-être les mieux placés pour connaître l’importance des textes, le rôle des institutions de l’Etat et la portée de toute consultation électorale. «Voter est un devoir civique !» nous dit Maitre Belabdi avocat à la cour d’Alger «Il faut savoir que dans certains pays, on se bat encore pour avoir ce droit de vote ! C'est un droit qu'il ne faut pas négliger, même si beaucoup pensent que c'est inutile. Ne pas voter implique que l'on aura la même responsabilité que ceux qui auront voté pour élire leurs candidats. Si ces derniers échouent, c'est aussi de la responsabilité de ceux qui n'ont pas voté» dira l’avocat. Me Labter estime pour sa part «qu’une élection est l’un des éléments qui permettent de qualifier que notre régime est celui de la démocratie. Concrètement, voter est normalement une chance. Pour certains, il ne semble pas s'en rendre compte. Il est vrai que la plupart des personnes non convaincus votent blancs, C’est leurs choix mais quoi qu'il arrive il faut voter » dira Me Labter. L’avocat affirme que «voter nous donne encore la possibilité de choisir nos dirigeants, ceux à qui l’on fait confiance, ceux dont l’opinion sont les plus proches des nôtres ou, a défaut d’écarter ceux que l’on ne veut absolument pas avoir comme élus. En effet, même si tous les candidats nous paraissent ”mauvais”, il est nécessaire de voter pour éliminer les pires» estime Me Labter. Son collègue reconnaît que «C'est un secret de Polichinelle que l'intérêt pour la politique a passablement pris le bord depuis quelques temps en Algérie, ce qui est préoccupant en démocratie. Je comprends l'attitude de certaines personnes d'en avoir plein le dos du comportement de certains politiciens et élus qui ont brisé la confiance envers le monde politique. Cependant, la démocratie permet par le vote de révéler notre satisfaction ou notre insatisfaction face au gouvernement en place. Ce n'est pas rien. Maintenant, ce que nous attendons des candidats, c’est leur vision de la justice, nous attendons l’émergence d’une véritable réflexion sur la place de l’autorité judiciaire dans les débats de l’hémicycle» conclu l’avocat.

Farida Larbi