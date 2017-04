Meeting de la tête de liste du FLN à Alger : Impliquer les citoyens dans les affaires de la cité

Le discours de clôture de campagne de la tête de liste du FLN à Alger, Sid Ahmed Ferroukhi, au-delà des axes fondamentaux qu’il a traités au cours de ses trois semaines de campagne, confirme ses objectifs en termes de pérennisation des valeurs de notre glorieuse Révolution, les acquis de la réconciliation nationale, le renforcement de la paix et de la stabilité, une démocratie apaisée. M. Ferroukhi réitère, sa détermination à être le porte-voix des Algérois auprès des hautes autorités.

Il insiste sur le fait du maintien de la stabilité acquise grâce aux efforts déployés par le Président de la République. Mais selon lui, une réelle stabilité doit être « renforcée » et doit passer par des institutions crédibles, évolutives, une participation des citoyens à la gestion de la cité, un consensus qui ne saurait signifier unanimisme, le développement multidimensionnel.

Ferroukhi s’implique dans le sillage du Président Bouteflika, qui veut faire de la stabilité de l’Algérie le « maître mot », tant au plan économique, social ou sécuritaire, à travers plusieurs axes, dont la promotion de l’identité nationale dans ses trois composantes : arabité, amazighité et l’islam, en rejetant toute forme d’exploitation politicienne de l’une ou l’autre de ces composantes. Il vise également la prévention et la lutte contre toutes formes d’extrémisme, le renforcement de la justice, la lutte implacable contre la corruption, la participation fructueuse de la société civile, la concertation avec les spécialistes, le dialogue.



Elargir le consensus par la concertation



La dynamique de réformes politiques engagée a permis des avancées sur le double plan de la pratique démocratique et de l’exercice des droits et libertés. Ces évolutions placent l’Algérie dans une situation propice à un saut qualitatif dans le renforcement des fondements républicains de l’Etat et la promotion d’une vie politique apaisée. Pour Ferroukhi, qui a tenu un meeting hier au complexe sportif Mohamed-Boudiaf, en présence du S.G. du FLN, Djamel Ould Abbès, l’enjeu est de transcender la diversité des courants politiques pour œuvrer à une plus grande gouvernance et participation afin d’élargir le consensus national autour de la prise en charge des défis qui se posent à la nation, notamment à travers le dialogue, l’évaluation et la concertation.



Démocratie participative



Avec une grande détermination, il laisse entendre que l’enjeu est de donner tout son sens à la citoyenneté en développant des cadres structurés et des procédures transparentes permettant aux citoyens de débattre des politiques, de faire connaître leurs points de vue et d’influer sur les décisions.

Ainsi, il assure la continuité du programme du Président de la République en voulant asseoir une logique de concertation et de partenariat entre l’administration et l’administré afin de satisfaire pleinement l’aspiration légitime des citoyens à contribuer à la définition et la mise en œuvre des décisions et projets concernant la collectivité. Tous les échelons seront tenus d’ériger la concertation avec la société civile, en règle de conduite dans une perspective de partenariat. La société civile bénéficiera, pour sa part, du programme destiné à favoriser son développement qualitatif par l’amélioration de son organisation au plan local, de ses capacités techniques et de ses moyens d’action. Ces efforts seront accompagnés de mesures de renforcement des collectivités locales, des élus, du mouvement associatif, en moyens et en capacités pour jouer plus efficacement leur rôle d’impulsion du développement local et de fourniture de prestations de services publics et sociaux de qualité. Selon lui, il reste cependant à régler la question de la mise en œuvre des pratiques pour qu’elles soient au niveau de la qualité de ces réformes. « Nous savons que l’apprentissage prendra du temps, car il faudra vaincre les résistances. Le plus important c’est de ne pas baisser les bras, et ne pas faire les choses à moitié.

C’est pour cela qu’il me paraît important de réintégrer la majorité de la population dans une dynamique collective ».

Avec une attitude d’écoute, d’ouverture et d’échange, Sid Ahmed Ferroukhi, tête de liste du FLN à Alger affiche clairement son engagement à prendre des initiatives et d’être en concertation avec les parties concernées pour mettre fin aux difficultés des habitants de la capitale.

Il lui reste juste la confiance des citoyens qui peut lui être attribué le 4 mai prochain.

Kafia Ait Allouache