L’appel des partis : Un rendez-vous crucial

Les candidats aux élections législatives continuaient hier, au 20e jour de la campagne électorale, d'insister sur la nécessité d'aller voter massivement le 4 mai prochain et prendre part à ce rendez-vous électoral qu'ils jugent crucial pour l'avenir du pays. Ainsi, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, qui animait un meeting à Alger, a exhorté les citoyens à aller en masse aux urnes, soutenant qu'il s'agit d'un rendez-vous électoral important pour l'avenir du pays. Il a réitéré, par la même occasion, son appel à la préservation de l'unité nationale, la consolidation des institutions de l'Etat et la promotion du rôle de la jeunesse. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louiza Hanoune, a appelé, dans le même sillage, à Alger, les citoyens à ne pas céder au désespoir en allant aux urnes et voter en force pour élire une Assemblée représentative à travers le choix de représentants compétents à même de prendre en charge leurs préoccupations. Pour sa part, le président du Rassemblement patriotique républicain (RPR), Abdelkader Merbah, a considéré, lors d'un meeting à Ghardaïa, que les Algériens sont appelés aujourd'hui, "plus que jamais", à consolider l'unité nationale en vue d'édifier par les urnes un Etat moderne et démocratique. Réitérant son appel à aller voter massivement le 4 mai et à "ne pas céder aux appels des partisans du boycott", il a souligné la nécessité de l'implication des citoyens dans la prise en charge de leur avenir et être des "acteurs agissant dans les politiques publiques et proposer des alternatives et des changements". De même pour le président du mouvement El-Bina, Mustapha Belmehdi, membre de l'alliance Nahda-Adala-Bina, qui a appelé depuis Boumerdès, à opérer un changement pacifique et à barrer la route à la corruption à travers un vote massif en choisissant des candidats soucieux de l'intérêt de l'Algérie. Il a ajouté que le "boycott des élections, la politique de la chaise vise, le désintérêt du citoyen sont à l'origine de la non-réalisation du changement voulu". A partir de Ouargla, le président du Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), Mohamed Cherif Taleb, a mis en avant l'importance d'aller aux urnes, en vue notamment, de préserver l'unité nationale et concrétiser le développement durable. Dans le même contexte, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a plaidé à Constantine pour le changement afin d'améliorer la situation du pays et "non pas pour se venger", mettant l'accent sur l'importance de la participation de toutes les couches de la société au processus de développement du pays. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a, lui, appelé à Skikda à l'élection d'un "Parlement de compétences", affirmant que le peuple est appelé à choisir des députés capables de relever les défis de l'Algérie dans les différents domaines, notamment économique. (APS)