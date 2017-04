EL FADJR EL DJADID : Sauvegarder la stabilité du pays

Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbèche, a réitéré hier son appel depuis Khémis Miliana à une participation massive aux prochaines élections législatives dans le but de sauvegarder la stabilité du pays. Animant un meeting au titre de la campagne électorale des législatives du 4 mai prochain, M. Benbaïbèche a indiqué qu’une forte participation à ce rendez-vous électoral consoliderait la stabilité du pays et l’unité de ses enfants. Nonobstant les convictions des uns et des autres, l’intérêt de l’Algérie doit constituer le dénominateur commun à tous, a-t-il soutenu, appelant à placer l’Algérie au-dessus de toute considération partisane. Tout en relevant que les prochaines élections se déroulent dans un "climat national et régional tendu", le responsable partisan a regretté les agissements de certains candidats de partis qui tentent d’influer le cours des choses en recourant à l’argent.

Pour lui, celui qui achète son siège à l’APN est une "personne à court d’arguments et d’idées", affirmant que la campagne électorale doit constituer un espace d’expression et de débat responsables où les efforts doivent converger vers les moyens de satisfaire les doléances du citoyen.

Parlant de la situation économique du pays, il a indiqué que la chute du prix du baril du pétrole a influé négativement sur la cadence de réalisation de certains projets lancés, estimant que les dévaluations répétitives de la monnaie nationale en sont une preuve tangible.

Selon lui, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances a eu des retombées négatives sur le pouvoir d’achat des pans les plus défavorisés de la société, redoutant que la crise perdure durant les années à venir. Pour le responsable partisan, il est impossible de bâtir un Etat fort si le peuple se débat dans d’inextricables difficultés, estimant que des secteurs tels l’éducation, la santé et l’agriculture méritent une attention toute particulière.

S'attardant sur ce dernier secteur, il a estimé qu'il n’a pas bénéficié d’une attention particulière susceptible d’assurer la sécurité alimentaire, soutenant que le pays ne peut pas rester tributaire des bateaux ramenant céréales et autres produits alimentaires de l'étranger.

Le leader de Fadjr El Djadid a, à la fin de son discours, affirmé que les militants de son parti travailleront en étroite collaboration avec tous ceux qui militent pour les intérêts suprêmes du peuple, émettant le souhait de voir ces élections se dérouler dans une totale transparence. (APS)