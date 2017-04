M. Gaïd Salah : « L’ANP œuvre sans répit pour relever tous les défis »

Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a affirmé, jeudi, que l'Armée nationale populaire (ANP) s'est engagée à œuvrer «sans répit», pour relever «tous les défis rencontrés", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Nous avons prêté serment devant Dieu Tout-Puissant, avec le soutien et les orientations du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, d'œuvrer sans répit au sein de l'ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), de donner le meilleur de nous-même au service de nos Forces armées et de demeurer fidèles à l’Algérie, aux vaillants chouhada et moudjahidine, tout en remportant tous les enjeux et soulevant tous les défis rencontrés», a assuré le général de corps d'armée, M. Gaïd Salah, lors d'une allocution prononcée, dans le cadre d'une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement de la Garde républicaine.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution du plan de développement des Forces armées, et dans la dynamique de ses visites de terrain aux Régions militaires et Commandements des Forces armées, précise-t-on. À l’entame de la visite et lors d’une réunion avec les cadres du Commandement de la Garde républicaine, le général de corps d'armée Gaïd Salah a suivi un exposé sur les différents domaines d’activités, présenté par le Chef d’état-major de la Garde républicaine. Accompagné du général de corps d’armée, M. Benali Benali, le vice-ministre de la Défense nationale, qui a rencontré également les personnels de la Garde républicaine, a tenu de rappeler «les grands efforts consentis durant ces dernières années, avec le soutien du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de permettre à la Garde républicaine de suivre son parcours de développement, en fonction de la nature des missions qui lui sont assignées, et ce conformément à la spécificité de son important rôle avec toute la compétence requise».

«Tel est le comportement professionnel exemplaire que nous veillons, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, à inculquer aux esprits des personnels militaires. Car l’édification de l’ANP requiert toujours davantage de consolidation et de raffermissement, et la sécurité et la souveraineté de l’Algérie méritent de vous tous et de l’ensemble des personnels militaires un travail ample avec abnégation et fidélité», a-t-il souligné. «Ceci requiert de grandes volontés et déterminations pour accomplir avec force ce devoir national, pour que l’Algérie demeure protégée par les hommes de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et par tous ses fidèles et nationalistes enfants, qui ont eu l’honneur de porter le message de leurs valeureux aïeux, avec la fierté d’accomplir leur glorieux parcours», a poursuivi le vice-ministre de la Défense nationale. Le Général de corps d'armée a en outre exhorté l’ensemble des présents «à préserver le message des chouhada et moudjahidine, et à suivre l’exemple de leurs sacrifices, pour qu’ils soient, avec mérite, les meilleurs descendants des meilleurs aïeux». «Telle est la voie que vous ne devez en aucun cas égarer, car c’était le chemin vers la liberté de l’Algérie et de son indépendance, et grâce à laquelle elle est, désormais, en mesure de sauvegarder sa souveraineté, la liberté de ses choix et ses immuables principes», a-t-il dit. «Vous servirez d’exemple à suivre pour les générations montantes de l’Algérie si vous gardez en mémoire que seul le bon labeur, le travail efficace et influent sur les cours des évènements, seulement cet effort sera gravé dans les esprits et dont l’histoire se souviendra, tout le reste tombera dans l’oubli», a-t-il ajouté, exhortant les présents à «contribuer, positivement, à l’écriture de l’histoire de votre pays, sur les mêmes lignes de vos aïeux» .

À l’issue de la rencontre, et lors d'un débat ouvert, le général de corps d’armée «s’est enquis des préoccupations des éléments et de leurs suggestions, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur immuable engagement, en toutes circonstances, de s’acquitter de leurs missions avec détermination et efficacité», conclut le communiqué. (APS)



TÉBESSA

Découverte de 13 casemates contenant des bombes et des produits explosifs



Treize casemates pour terroristes, contenant 93 bombes de confection artisanale, dont 40 bombes prêtes à être utilisées, ainsi que des produits explosifs, des outils de détonation, des subsistances de vivre, des vêtements et des effets de couchage, ont été découvertes, ces dernières 48 heures, par un détachement de l’Armée nationale populaire, lors des opérations de recherche et de ratissage menées dans la wilaya de Tébessa, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert, les 25 et 26 du mois en cours à Tébessa, treize casemates pour terroristes contenant 93 bombes de confection artisanale, dont 40 bombes prêtes à être utilisées, ainsi que des produits explosifs, des outils de détonation, des subsistances de vivre, des vêtements et des effets de couchage», note la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 10 fusils de chasse à Tébessa, tandis que des détachements de l’ANP ont intercepté deux narcotrafiquants et saisi 59 kilogrammes de kif traité à Sidi Bel-Abbès et à Mostaganem (2e RM)».

Des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), «11 contrebandiers et saisi un camion contenant 3,65 tonnes de denrées alimentaires, 3.280 litres de carburants et divers outils d’orpaillage, tandis que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ghardaïa, Tamanrasset, Tlemcen et Adrar», conclut le communiqué du MDN. (APS)