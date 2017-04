M. Tayeb Louh : « dans une ambiance sereine »

Alors qu’il présidait, jeudi, une cérémonie de sortie de promotions à l’École nationale des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire de Koléa, M. Tayeb Louh a tenu à mettre en exergue le fait que tous les moyens ont été mis à la disposition de l’ensemble des partis en lice, pour que leur campagne électorale se déroule dans les meilleures conditions, dont il a souligné le bon déroulement.

M. Louh a indiqué que ses services n’ont enregistré que des affaires isolées à l’échelle locale, quasi insignifiantes, «On n’a enregistré aucun incident susceptible de porter atteinte à sa crédibilité, une forte participation des citoyens au scrutin est cruciale, pour l’avenir du pays», a-t-il dit, soutenant qu’il s’agissait, de prime abord, de la sécurité, de la stabilité et du développement du pays.

Le ministre a rappelé la décennie noire qu’a traversée le pays et qui a failli le ravager. «La période actuelle est sensible et nécessite la conjugaison des efforts de tous et la poursuite des reformes engagées par le Président de la République depuis son investiture en 1999», a-t-il indiqué.

Le ministre s’est également félicité de l’engagement des médias durant cette campagne, qui ont fait preuve, selon de lui, de neutralité envers tous les partis et respecté le temps imparti à chaque candidat, estimant que ce fait dénote un niveau professionnel honorable.



De grands progrès en matière de droits de l’homme



Par ailleurs, M. Louh a affirmé que les droits de l'homme constituaient un tout indivisible. «L'Algérie, qui a réalisé de grands progrès en la matière, continue d'œuvrer pour assurer la meilleure prise en charge possible à ses citoyens et aux ressortissants étrangers, qu'il s'agisse des touristes ou des réfugiés», dit-il.

Selon M. Louh, «l’Algérie a beaucoup fait, au cours des dernières années, et continue de consentir des efforts en faveur de la protection des droits de l'homme». «Les droits de l'homme participent d'un concept global indivisible qui implique le droit à la protection et à la sécurité des personnes, à la médecine et à l'éducation gratuites, à l'eau potable, au travail, ainsi que d'autres droits pleinement garantis en Algérie, conformément à la charte internationale des droits de l'homme», a-t-il souligné.

Il a, dans cette optique, rappelé que la récente révision de la Constitution avait consacré pour les droits de l'homme un «bon chapitre», notamment dans le code pénal. «L'Algérie n'est pas près de renoncer aux acquis réalisés, grâce au Président Abdelaziz Bouteflika», a-t-il ajouté.



Des programmes religieux visant à combattre l’extrémisme dans les établissements pénitentiaires



Sur le volet de la lutte antiterroriste, Tayeb Louh a annoncé que les prisonniers impliqués dans des affaires de terrorisme bénéficient, depuis quelque temps, de programmes religieux visant à combattre l’extrémisme. «Ces programmes qui entrent dans le cadre d’une convention avec le ministère des Affaires religieuses sont conformes au rite malékite», a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné qu’il s’agit d’un axe important qui s’inscrit dans le cadre de la politique de réforme du système pénitentiaire et de la coopération internationale dans la lutte antiterroriste. «Le terrorisme n’a ni nationalité ni religion, une thèse soutenue par l’Algérie depuis les années 1990», a-t-il déclaré.

Il a précisé, dans se sens, que l’Algérie s’est appuyée sur une approche globale de lutte qui repose sur l’axe sécuritaire économique, social et idéologique, qu’il a qualifié de très important. «Cette démarche a porté ses fruits, avec des résultats très positifs, nos services ont constaté une meilleure réintégration des détenus pour des affaires de terrorisme, après leur sortie de prison», a-t-il soutenu.

Évoquant la coopération internationale dans la lutte antiterroriste, le ministre a rappelé que «l’Algérie a signé des accords bilatéraux qui ont permis, au cours des deux dernières années, l’extradition vers l’Algérie de 7 individus impliqués dans des affaires de terrorisme et de trafic de drogue, et 6 autre ont été extradés vers différents pays poursuivis pour des accusations similaires».

M. Louh a rappelé l’adoption récente, par le gouvernement américain, d’un accord de coopération judiciaire dans le domaine pénal entre les deux pays, entré en vigueur le 20 avril, qualifiant les accords bilatéraux de «très importants, vu la propagation du terrorisme et du crime organisé transfrontalier, et leur impact sur la stabilité et la sécurité des pays», a-t-il précisé.

Sarah A. Benali Cherif