m. Ould-Kaddour, Pdg de Sonatrach : « L’Algérie maintient son niveau d’exportation de pétrole et de gaz »

«Nous continuerons à assurer la sécurité de l'approvisionnement de notre marché domestique. Nous tenterons de maintenir et, éventuellement, d'augmenter le niveau des exportations de pétrole et de gaz.» C’est par ces termes que le Pdg de Sonatrach s’est exprimé, jeudi à Paris, au 18e sommet international du pétrole, auquel ont pris part ministres, chefs d’entreprises activant dans le secteur du pétrole et du gaz, et experts internationaux. Sans tarder, Abdelmoumen Ould-Kaddour met en relief l’ambition de l’Algérie de devenir une «place attractive» pour l'industrie pétrolière internationale. «J'ai une vision claire de l'avenir du secteur de l'énergie de mon pays et du rôle que mon entreprise peut jouer dans le futur», a-t-il expliqué. L’Algérie, précisons-le, dispose de l’un des gisements solaires les plus élevés au monde estimé à plus de 5 milliards Gwh/an. La moyenne annuelle d’ensoleillement de tout le territoire est estimée à plus de 2.500 heures et dépasserait les 3.600 heures dans certaines parties du territoire. Dans son plan de développement en amont, figurent des projets structurants pour assurer la croissance pour un montant d’environ 70 milliards de dollars pour la période 2017-2021. Est prévu un investissement de 8 milliards de dollars/an dans les activités d’exploration et de production. «La stratégie de Sonatrach en matière d’exploration et de production, explique son premier responsable, s’articule également sur la réduction des coûts, considérée comme une priorité, pour rendre les investissements futurs plus rentables.» Enchaînant, M. Ould-Kaddour a égrené les bons résultats enregistrés par la compagnie qu’il dirige, tout en précisant que les découvertes restent modestes. «En moyenne, nous avons 30 découvertes de taille moyenne par an depuis 2010», a-t-il précisé, ajoutant que les réserves sont «appréciables». Par ailleurs le Pdg de Sonatrach rappelle que les dépenses d’investissement (CAPEX) des partenaires dans l'exploration sont en baisse depuis 2010. Chiffres à l’appui, il précise qu’au total 2,4 milliards de dollars ont été investis en partenariat pour la période 2010-2016, soit une moyenne de 300 millions de dollars/an. D’autre part, M. Ould-Kaddour relève la détermination de Sonatrach à développer ses ressources, tout en tenant compte des «préoccupations sociales et environnementales». À travers des sessions interactives, l’édition 2017 du sommet évaluera l’adaptation de l’industrie pétrolière au nouvel environnement de prix «bas» et l’impact d’une telle adaptation sur les investissements et la profitabilité du secteur. Le sommet examinera également les voies et moyens pour mener, dans ce nouvel environnement, des stratégies commerciales gagnantes, et mettre en œuvre des politiques énergétiques soutenables dans une transition énergétique réussie. Il est également question de passer au peigne fin les vrais challenges de l’industrie du gaz, en particulier les énergies renouvelables qui, en Algérie, s’érigent en une priorité nationale.

Fouad Irnatene