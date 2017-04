Véhicules Renault produits à Oran : L’exportation est envisageable

Pas moins de 286 partenaires et fournisseurs du groupe Renault à l’échelle mondiale, dont plus de la moitié sont des étrangers, ont assisté, jeudi matin, à la Convention de la sous-traitance organisée par le constructeur automobile français à l’hôtel Sheraton, dans le but d’accélérer le développement de la filière automobile en Algérie. «L’objectif de la Convention est de mettre en relation les partenaires internes et externes, pour qu’ils se mettent en B2B, discuter afin de trouver des espaces pouvant développer un partenariat», a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, lors de la conférence de presse organisée en marge de cet évènement.

À ce propos, le directeur des opérations de la région Afrique Moyen-Orient et Inde, M. Bernard Cambier, a précisé que «le groupe Renault veut développer une filière automobile en Algérie. Ainsi, l’objectif de cette convention, justement, est d’inviter les fournisseurs et les partenaires au niveau mondial à investir ici en Algérie, pour augmenter davantage le taux d’intégration». Le ministre a saisi la tenue de cette première convention de la sous-traitance, pour exposer les efforts du gouvernement en vue de développer l’industrie automobile dans notre pays qui, souligne-t-il, «offre des opportunités d’investissements attractives». «Choisir l’Algérie, les spécialistes ici présents vous le diront avec plus d’arguments, c’est faire le choix de deux facteurs clefs de prospérité pour une entreprise : la stabilité, au sens large du terme, et la compétitivité. L’Algérie est aussi le pays qui agrège le plus de facteurs de compétitivité dans la région : main-d’œuvre et formation, énergie, accès aux matières premières, un cadre législatif de l’investissement stabilisé, transparent incitatifs», dit le ministre, dans son allocution, lors de la cérémonie d’ouverture. Il a ajouté que le pays représente un marché interne dynamique (un parc roulant de 5,8 millions véhicules) et une plate-forme au cœur de la Méditerranée à moins de deux heures de vol des usines des pays du sud de l’Europe et une porte d’entrée terrestre de l’Afrique.



Vers l’exportation des véhicules Renault



Dans le même registre, M. Bouchouareb fera savoir que l’État a d’abord commencé par tracer le cadre pour cette filière, en promulguant un décret, suivi d’un cahier des charges organisant et assainissant la profession pour un développement durable de la branche automobile.

«C’est là un préalable pour professionnaliser l’activité et rassurer les constructeurs sérieux qui aspiraient à investir», a-t-il assuré, avant de rappeler les mesures incitatives à l’investissement, dont les dernières sont en vigueur depuis janvier 2017. Évoquant le développement de la filière Renaut-Algérie, le ministre a fait savoir que l’exportation d’une partie des véhicules du constructeur fabriqués dans l’usine d’Oued Tlélat «est envisageable». Il s’est d’ailleurs félicité de la progression du taux d’intégration de cette unité qui permettra de réaliser les perspectives de son développement, y compris l’exportation devant être programmée, une fois la capacité de production égale ou supérieure à 100.000 véhicules. Le ministre a dévoilé en outre, en marge de cette rencontre, l’élaboration en cours d’un projet de cahier des charges portant organisation du marché de la pièce de rechange.



La Clio 4 sera fabriquée à Oran



Concernant le plan de charge du constructeur automobile français en Algérie, ce dernier a indiqué, dans un communiqué de presse, qu’«il s’engage à contribuer davantage au développement économique de l’Algérie, en réaffirmant son objectif de produire, d’ici à 2022, 100.000 véhicules par an, avec un taux d’intégration de 45% en 2023. Depuis l’inauguration de l’usine de Renault-Algérie Production, en novembre 2014, le groupe est passé d’une production annuelle de 25.000 véhicules en 2015 à 42.000 véhicules en 2016, dépassant tous les objectifs annoncés».

Le même document ajoute qu’à ce jour, le projet industriel du groupe Renault à Oran a permis à l’industrie algérienne de fabriquer près de 80.000 véhicules, de recruter et de former plus de 800 professionnels, d’intégrer 5 fournisseurs locaux de pièces et 150 fournisseurs de services et biens d’équipements, de créer plus de 2.000 emplois directs et indirects, et d’atteindre un taux d’intégration de 28%. Les participants à cette première convention de la sous-traitance ont pu découvrir en exclusivité la Renault Clio 4, troisième modèle qui sera fabriqué à Oued Tlélat avant la fin de l’année, a révélé Bernard Cambier.

Amel Saher