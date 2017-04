Augmentation des prix des boissons : Le Conseil de la concurrence désavoue l’APAB

Lors d’une rencontre avec la presse les représentants de l’APAB avaient laissé entendre que les prix des boissons commercialisées sur le marché seront très certainement revus à la hausse. Argument à l’appui, le président de l’APAB, Ali Hamani, expliquera que la dévaluation du dinar, la hausse des tarifs des transporteurs et de l’énergie électrique, la pression fiscale, le poids de l’informel, la concurrence déloyale et les tentatives de dumping de certains producteurs sont les principales causes qui feront que chaque entreprise membre de l’association augmentera ses tarifs.

Le porte-parole de l’APAB avait également mis en exergue le fait que les producteurs de boissons rencontrent d’autres contraintes, telles que l’arrivée massive d’opérateurs non professionnels attirés par le gain facile, ce qui engendre, selon lui, des effets nocifs sur la santé du consommateur dus au non-respect des règles d’hygiène, l’utilisation des produits prohibés et l’utilisation abusive de certains composants.

Selon une source proche de cette association, les producteurs de boissons en tous genres, ont choisi le mois sacré de ramadhan pour passer à l’action et appliquer une nouvelle tarification que le consommateur découvrira à ses dépends. Le choix de cette période n’est pas fortuit dans la mesure où la consommation des boissons gazeuses, des jus de fruit, des eaux minéraux durant cette période atteint un taux vertigineux. Pour contrecarrer les intentions des producteurs algériens des boissons, l’Organisation de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce) qui défend les intérêts financiers et moraux des consommateurs n’est pas resté les mains croisées, au contraire, elle a saisi dernièrement le Conseil de la concurrence afin de freiner les décisions de l’APAB relatives à l’annonce de l’augmentation des prix des boissons, vient d’obtenir gain de cause. Selon le président de l’APOCE, les déclarations faites par l’APAB en février dernier sont « déloyales » vis-à-vis des consommateurs qui vont affronter cette énième augmentation des prix qui va caractériser la période du mois sacré de ramadhan.

M. Zebdi a ajouté que le Conseil de la concurrence a désavoué les déclarations de l’APAB en donnant raison à l’APOCE qui selon lui, « constituent une transgression par rapport à la loi sur la concurrence ».

Aussi, l’on s’attend les jours à venir à d’autres rebondissements dans cette affaire, pour voir si les représentants des producteurs de boissons ne monteront pas au créneau à leur tour pour défendre leur augmentation.

Il faut dire, que ce secteur d’activité est des plus importants économiquement parlant. En effet, en termes de chiffres, sur la période 2005-2015, l’industrie des boissons a connu annuellement des croissances de 14% pour la production, 15% pour les consommations intermédiaires et 13% pour la valeur ajoutée.

Aujourd’hui la filière emploie près de 20.000 personnes en emplois directs et 60.000 en indirects. D’après les estimations établies à fin 2014, la production a atteint les 4,4 milliards de litres (jus de fruits et boissons fruitées, boissons gazeuses, eaux embouteillées et boissons alcoolisées). Le chiffre d’affaires de la filière est de l’ordre de 250 milliards DA dont 100 milliards DA réalisés par la sous-filière des boissons gazeuses et 92 milliards par la sous-filière de boissons alcoolisées.

Mohamed Mendaci