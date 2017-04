sécurité des approvisionnements gaziers : Priorité à la solidarité

Le Conseil de l'UE et le Parlement européen sont parvenus, dans la nuit de mercredi à jeudi, à un accord sur la nécessité pour les Etats membres de l'Union de faire preuve de solidarité pour assurer la sécurité des approvisionnements gaziers en Europe, a annoncé la Commission européenne. « Pour la première fois, le principe de solidarité s'appliquera. Les Etats membres devront venir en aide à leurs voisins en cas de crise grave », d'approvisionnement, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. Les nouvelles règles adoptées pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz prévoient l'instauration d'un principe de solidarité : en cas de grave crise gazière, les Etats membres voisins du pays touché par la crise devront apporter une aide afin de garantir l'approvisionnement en gaz des ménages et des services sociaux essentiels. Ces règles prévoient également l'instauration d'une coopération régionale plus étroite et l'élaboration d'un accord sur des mesures communes de prévention et d'intervention d'urgence. L'accord arraché, dans la nuit de mercredi à jeudi, après de longues tractations oblige les entreprises de gaz naturel à notifier aux autorités de leurs pays les contrats à long terme considérés « pertinents » pour la sécurité d'approvisionnement. Il s'agit de tout contrat pouvant représenter 28% de la consommation de gaz annuelle de l'Etat membre, a-t-on précisé. Le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete a qualifié l'accord entre le Parlement et le Conseil de « grand pas en avant » dans le renforcement de la sécurité énergétique de l'UE. « Le nouveau règlement ouvre la voie à une meilleure coordination dans la prévention et la gestion des crises gazières en combinant des normes fixées à l'échelon de l'UE et une coopération et solidarité régionales », a-t-il estimé, cité dans le communiqué. Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'union de l'énergie, Maros Sefcovic a affirmé, pour sa part, que l'UE a « bien progressé » dans l'amélioration de la sécurité énergétique, un des principaux objectifs de l'union de l'énergie. En février 2016, la Commission européenne avait dévoilé une série de mesures destinée à assurer la sécurité énergétique de l’UE et la préparer à faire face à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement à travers, notamment l’instauration d’un droit de regard sur les accords intergouvernementaux négociés par ses Etats membres avec les pays tiers dans le domaine de l’énergie. Pour remédier à la fragilité du système européen d’approvisionnement en gaz, notamment après les crises de 2006 et 2009, la Commission propose de passer d’une approche nationale à une approche régionale pour la conception des mesures destinées à renforcer la sécurité d’approvisionnement. Selon l'exécutif européen, les tests de résistance du système gazier européen ont révélé que de nombreux pays européens sont encore vulnérables aux ruptures d'approvisionnement. Des données publiées par la Commission européenne montrent que le gaz couvre environ un quart des besoins énergétiques de l'UE. Ces données évaluent la consommation actuelle de gaz de l'UE à environ 400 milliards de mètres cubes par an. Une consommation qui « devrait rester relativement stable au cours des prochaines années », a-t-on souligné. L'UE importe environ 65% de son gaz, principalement de Russie, de Norvège et d'Algérie. Troisième fournisseur de l’Europe en gaz, « l'Algérie est un fournisseur majeur de l'Europe, un fournisseur qui a toujours été fiable, même dans les périodes difficiles », a reconnu il y a quelques jours le commissaire Canete qui a dit « apprécier » cette fiabilité.