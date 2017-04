Championnats du monde 2017 Salim Keddar, spécialiste 1.500 m : « J’espère disputer la finale à Londres »

Le demi-fondiste algérien Salim Keddar a affirmé, mardi, qu'il «travaille dur actuellement», avec l'espoir de «disputer la finale du 1.500m» aux prochains Championnats du monde d'athlétisme, prévus du 4 au 13 août 2017 à Londres (Angleterre).

«Je suis actuellement au Kenya, plus précisément dans la région d'Iten, où je me prépare activement sous la direction de mon entraîneur, Noureddine Nadjem, avec l'espoir de disputer la finale du 1500m aux Mondiaux de Londres», a déclaré l'athlète au site officiel de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). La saison passée, Keddar était encadré par le technicien français Philippe Dupont, qui est aussi l'entraîneur du champion olympique algérien 2012, Taoufik Makhloufi. Cependant, n'ayant pas réussi à atteindre ses objectifs en 2016, l'athlète a décidé de revenir sous la houlette de son ancien coach, Nadjem. «Mon principal objectif est d'abord de retrouver le top niveau, pour pouvoir réaliser de bonnes performances, qui feront honneur à mon pays», a encore expliqué l'athlète, qui se trouve au Kenya depuis le 26 mars dernier. Cette saison, Keddar à déjà effectué quatre stages de préparation, dont trois en Algérie, puisque, avant de se rendre au Kenya, il avait commencé par se rendre à Tamanrasset du 10 novembre au 10 décembre 2016, puis du 10 janvier au 10 février 2017, avant d'aller à Tiaret, du 20 février au 15 mars 2017. Le seul «point noir» dans la préparation de Keddar a probablement été cette blessure à un mollet, qu'il a contractée pendant son dernier stage au Kenya, et qui l'a privé de préparation pendant deux bonnes semaines. Cependant, grâce aux soins appropriés, qui lui ont été prodigués sur place, l'athlète s'est déjà remis de cette blessure, et il devrait achever sa

préparation à Iten le 25 avril courant.