Grand angle : Indignation

lLe secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a dénoncé les «abus» infligés aux prisonniers palestiniens, en exhortant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à intervenir auprès de l'occupant israélien pour mettre fin à ces pratiques. Un appel qui, faut-il le souligner, intervient au 10e jour d'une grève de la faim collective entamée par près de 1.500 prisonniers palestiniens —emmenés par le dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti— pour réclamer des conditions de détention conformes aux normes établies par le droit humanitaire international. Ce même droit que l’Occident a brandi pour justifier ses interventions militaires dans nombre de pays. Mais, dès lors qu’il s’agit de rappeler à l’ordre Israël, qui ne cache nullement les abus commis à l’encontre des prisonniers palestiniens et des Palestiniens en général, ce même Occident et les organisations internationales sont moins disposés à réagir. Pourtant, faut-il en vouloir à un Occident qui a toujours été protecteur d’Israël, car culpabilisant de son passé, alors que les pays arabes, censés être en première ligne de la défense des droits du peuple palestinien, sont à la traîne, quand ils ne participent pas à l’encouragement à commettre les pires abus à leur égard. Ainsi l’incapacité des pays arabes réunis au sein de la Ligue à parler d’une seule voix pour porter la cause palestinienne est en soi une faiblesse préjudiciable au combat du peuple palestinien et qui participe à l’étouffement de sa voix. Cette réaction tardive, au bout du 10e jour, alors qu’il aurait fallu le faire dès le premier jour, peut être interprétée comme une marque de désintérêt vis-à-vis de la grève que mènent les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Pourtant, lors de son dernier sommet tenu fin mars dernier en Jordanie, la Ligue arabe avait décidé de (re)placer la cause palestinienne en tête de ses préoccupations, s’engageant même à en faire une question

« centrale ». La « Déclaration d’Amman » a ainsi réitéré la priorité de la question palestinienne pour la Nation arabe tout entière. Un mois seulement s’est écoulé depuis cette 28e session du sommet des dirigeants arabes. Un laps de temps suffisant semble-t-il pour que toutes les bonnes intentions affichées au bord de la mer Morte s’évaporent.

Nadia K.