Le gouvernement rejette les accusations de Paris

La Syrie a rejeté jeudi des accusations de la France sur l’ «implication» du gouvernement syrien dans une attaque chimique présumée à Khan Cheikhoun dans la province d'Idleb (nord-ouest), affirmant qu'il s'agit d'une tentative de dissimuler l'identité réelle des auteurs de ce drame. «La Syrie condamne la campagne de supercherie, de mensonges éhontés et d'allégations fabriquées relayée par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault», affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères syrien. «Ceci représente une violation des prérogatives des organisations internationales spécialisées dans les armes chimiques», a ajouté le communiqué. «Il s'agit d'une tentative pour cacher la vérité sur ce crime et ses auteurs. Ces allégations montrent sans le moindre doute l'implication de la France dans la planification de ce crime dans le cadre de sa complicité dans l'agression contre la Syrie», poursuit le texte. Le 4 avril, un raid aérien a visé Khan Cheikhoun, faisant 88 morts, dont 31 enfants, selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'attaque, imputée également par Washington au gouvernement syrien, a entraîné des raids américains le 7 avril sur une base aérienne syrienne. La France, citant un rapport des services de renseignement français, a prétendu mercredi que cette attaque au gaz sarin portait «la signature» du gouvernement syrien et démontrait que ce dernier «détient toujours des agents chimiques de guerre». Pour les Affaires étrangères syriennes, «le gouvernement français ne possède ni l'habilitation, ni la compétence juridique pour déterminer ce qui s'est passé à Khan Cheikhoun». Le 13 avril, le président syrien Bachar al-Assad avait accusé, dans une interview à l'AFP, les Occidentaux d'avoir "monté toute l'histoire" afin de "préparer le terrain à des frappes américaines".