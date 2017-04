Utilisation d’armes chimiques en Syrie : l’ONU nomme un groupe d’enquête

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé, jeudi, le Guatémaltèque Edmond Mulet à la tête du groupe d'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie.

Selon un communiqué de presse, M. Mulet sera à la tête du groupe indépendant composé de trois membres pour diriger le Mécanisme d'enquête conjoint ONU-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques), qui a été mis en place en 2015 par la résolution 2235 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le recours aux armes chimiques en Syrie. En vertu de la résolution 2319 adoptée le 17 novembre 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat du Mécanisme d'enquête conjoint (JIM) pour une année supplémentaire, rappelle le communiqué de presse. M. Mulet a été chef de cabinet de l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Il a été également assistant au secrétaire général pour les opérations de maintien de la paix, représentant spécial du chef de l'ONU et chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). «Le secrétaire général réitère son appel à l'adresse de toutes les parties en Syrie pour qu'elles coopèrent entièrement avec le Mécanisme d'enquête conjoint et compte sur l'engagement et le soutien continus des membres du Conseil de sécurité, ainsi que de l'ensemble des membres de l'ONU en vue d'assurer l'application efficace du mandat du JIM", peut-on lire dans le communiqué.