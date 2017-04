Subventions de l’état : un engagement exemplaire

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a indiqué, jeudi à Constantine, que la poursuite de l’engagement de l’État algérien à soutenir les clubs sportifs amateurs constitue «un gage d’intérêt pour les jeunes».

«Les trois plans quinquennaux initiés par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont permis au secteur de la jeunesse et des sports de Constantine de bénéficier de 215 projets pour un montant de 11,9 milliards de dinars visant à promouvoir la pratique sportive», a souligné le ministre au cours d’une visite de travail dans cette wilaya durant laquelle il a eu à inspecter et inaugurer des structures relevant de son secteur. Le ministre a présidé, au complexe sportif de proximité de la région d’Ain Abid, la distribution de décisions d’octroi de subventions financières à 35 clubs sportifs amateurs de Constantine activant dans les diverses ligues de wilaya et régionales d’une valeur de 31,5 millions DA. Ces subventions, qui viennent concrétiser les décisions prises dans le cadre du Conseil des ministres du mois d’avril 2010, ont pour but de «promouvoir le secteur à travers l’amélioration du rendement des clubs», a également souligné le ministre. Il a, en outre, inauguré la maison de jeunes Chetibi-Amar de l’unité de voisinage (UV) 7 à la nouvelle ville Ali-Mendjeli et visité la manifestation «portes ouvertes» sur les activités du secteur de la jeunesse et du sport, organisée à la salle omnisports de cette même ville. Sur le chantier de réalisation d’une maison de jeunes de 50 lits, situé à l’UV7 et dont le taux d’avancement des travaux a atteint les 80% pour un investissement de 80 millions de dinars, le ministre a donné des instructions pour réceptionner cette structure en prévision de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet prochain. Dans une conférence de presse, le ministre a exprimé la prédisposition de son département avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF) à programmer une rencontre amicale de l’équipe nationale à Constantine, et ce, en collaboration avec le wali, d’autan, a-t-il ajouté, que cette wilaya dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir ce genre de compétitions sportives.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que «les dossiers de la Fédération algérienne de karaté (FAK) et de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) ont été transférés à la justice par rapport à leurs bilans moraux et financiers négatifs».