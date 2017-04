Le Coin du copiste : La danse qui nous rassemble…

Le 8e Festival international de danse contemporaine, qui ouvrira ses portes aujourd’hui pour les refermer le 2 mai prochain, est l’une des manifestations culturelles qui a été épargnée par les mesures d’austérité prises par le ministère de la Culture. Relativement ancien par rapport aux autres événements, on sait qu’il mobilise la jeunesse algérienne qui, comme dans tous les autres pays africains, apprécie la musique et le rythme. Il est placé cette année sous le thème de l’identité, sachant que nos danses ont une origine très lointaine et que les mouvements corporels qu’elles suggèrent sont pratiqués tout aussi bien par les femmes que par les hommes et sont à rechercher dans l’histoire de nos racines profondes et nos traditions les plus célèbres qui forment depuis des siècles, voire des millénaires, un parfait métissage entre les musiques berbère et arabe. Pour cette édition caractérisée par sa diversité, la grande fête qui attend le spectateur algérien entre la salle de l’Opéra et le Palais de la culture est une occasion inespérée de rassembler dans un même espace des troupes issues des quatre coins de la planète, comme autant d’échanges entre les danseurs de contrées européennes, asiatiques, arabes et algériennes. Ce festival, qui a été qualifié par le ministre de la Culture de singulier et qui mettra à l’honneur un pays comme l’Ethiopie, s’inscrit dans la mémoire enchevêtrée des peuples du monde et se manifeste par les exercices physiques de haute voltige de jeunes pour d’autres jeunes dont on sait que la danse n’est pas seulement un moyen d’expression artistique mais également un langage particulier, un moyen de communication et d’échanges culturels entre les différentes prestations qu’aura tout le loisir et le plaisir de découvrir le public. « Le festival trouve sa place parmi les festivals rassembleurs, il est incontournable car il s’inspire de la poésie et de concepts philosophiques réels dans la réalité et même l’imaginaire de chaque peuple. C’est ainsi d’ailleurs, et par les rencontres et les échanges, que nous parviendrons à porter notre message de paix à travers le monde », écrit dans sa présentation Azzedine Mihoubi. Abondant dans le même sens, la commissaire du festival, Mme Fatima-Zohra Namous, écrit :

« L’altérité absolue et l’unicité de chaque individu trouvent leur propre formulation grâce au langage produisant aussi l’idée de nation, d’ethnie, de culture, d’esprit de peuple, à savoir, les manifestations d’essences qui sont fondées sur une sorte de grammaire où d’ailleurs l’originalité exploite les mêmes mots que ceux de l’origine. » La danse en groupe ou en duo, c’est également de petites histoires que racontent les corps en mouvement dans une esthétique construite et déconstruite à souhait, dans une liberté totale de se fondre dans l’espace. Ces histoires sont là pour raconter une communauté ou un ensemble de tribus avec les rites et coutumes dans une vieille tradition héritée du passé ancestral et qui peut être exploitée par les danseurs d’aujourd’hui dans sa forme la plus iconoclaste. L’événement mérite largement le déplacement.

L. Graba