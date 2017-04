Bordj Bou Arreridj : La préservation du patrimoine, affaire de tous

C’est dans une salle qui représente elle-même le patrimoine avec son architecture, ses objets et sa décoration, celle d’El Hadad située

entre El Achir et El Ksour que l’association Mémoire et création qui s’occupe de l’histoire de la première commune a organisé un séminaire sur la protection des monuments de la région. Plusieurs experts du domaine, des représentants de la société civile, des élus locaux et des membres de services de sécurité ont assisté à la rencontre qui a avait pour objectif de rappeler que la défense du patrimoine et sa préservation n’est pas l’affaire d’une seule partie. Les experts qui ont rappelé que ce patrimoine représente l’identité de la nation ont indiqué qu’il pourrait même une source de revenus pour la population comme cela se passe à l’étranger avec des ventes de copies et des visites touristiques. Ils ont expliqué que sa préservation et sa présentation nécessitent la mobilisation de toutes les parties comme les autorités locales, les services de sécurité, les médias et l’université.

Le citoyen peut également jouer un grand rôle pour porter cet élément qui donne une image de l’évolution de notre pays. Le patrimoine immatériel a été mis en valeur au cours du séminaire qui a été exploité par l’association pour honorer plusieurs poètes de la région qui ont enrichi l’espace culturel par d’importantes contributions. Notons que la rencontre qui entre dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine a été l’occasion d’échanges d’expériences entre les différents participants pour une meilleure coordination entre les services qu’ils représentent. Comme la plupart d’entre eux sont originaires de la région, des souvenirs ont été également rappelés sur l’évolution des localités concernées. El Achir qui n’était qu’un village est devenue une ville, la localité la plus près de lui Toubou a grand aussi.

Le développement est passé par là. Mais les vestiges des temps anciens n’ont pas disparu dans la nature comme dans les esprits.

F. Daoud