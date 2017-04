salon de la créativité : Carrefour d’échange entre créateurs et public

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a procédé jeudi, à l’esplanade de l’office Riad El Feth à Alger, à l’ouverture de la troisième édition du Salon de la créativité.

L’ événement, qui renforce les liens entre les créateurs et les professionnels de la vie culturelle, est placé sous le thème «Pour un monde meilleur, créons, innovons». Il s’étalera jusqu’au 03 mai prochain. Les différents stands de l’esplanade exposent les travaux et les programmes de différents entreprises, boîtes et organismes socioculturels, à l’exemple de l’ANEP, l’ENAG, l’ONCI, le Théâtre national algérien, différentes maisons d’édition, l’Institut national supérieur de musique, le Centre national du cinéma algérien, l’association Lumières, ainsi que l’organisateur de ce salon, à savoir l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA). Pas moins de 100 participants prendront part à cette troisième édition représentant 13 pays. Le ministre de la Culture a indiqué que le Salon de la créativité est devenu un rendez-vous incontournable de l’agenda culturel algérien, constituant un carrefour d’échange d’idées entre les créateurs, le public et le monde professionnel. Azzedine Mihoubi a précisé que ce salon offrait aux visiteurs l'opportunité de

connaître les nouveautés sur la scène culturelle algérienne et constituait un «espace de dialogue entre les créateurs et les professionnels de la vie culturelle». Accompagné du commissaire de l'Union africaine aux affaires sociales, Amira Fadel, il a affirmé que cet espace «offre l'opportunité de faire connaître les œuvres artistiques et les créations arabes, africaines et méditerranéennes à travers les troupes artistiques qui participent au salon, la découverte de nouvelles créations et innovations artistiques et le produit culturel de ces pays». M. Mihoubi a salué à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle les efforts consentis par l'ONDA pour faire connaître les différents produits du patrimoine ou leur préservation des violations, du vol ou du pillage auxquels ils sont exposés, ainsi que ceux des services de sécurité dont des stands proposent des informations sur les efforts de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie nationale et la Douanes qui veillent à la propriété intellectuelle du créateur algérien. La commissaire de l'UA aux affaires sociales a précisé pour sa part que sa visite au salon lui a permis de «s'enquérir des différentes activités artistiques et culturelles (théâtre, cinéma et littérature)» tout en relevant «l'intérêt accordé par l'Algérie à la protection de la propriété intellectuelle et aux mécanismes développés utilisés à cet effet». L’ouverture du salon a été marquée par la présence de plusieurs personnalités culturelles, à l’exemple de Cheb Mami, Rabah Dériassa, Idir, Zakia Kara Torki, cheb Billel et l'écrivaine Ahlem Mostaghenmi. Avec une fabuleuse soirée d’ouverture animée par la star en vogue l’Algérino à la salle Ibn Zeydoun, des soirées artistiques seront animées à l'occasion de ce salon par une pléiade d'artistes et des groupes musicaux dont Badi Lala, Jariste, Djamoui Africa et Imzad, outre la projection de films modernes et classiques et des spectacles pour enfants.

Kader Bentounès