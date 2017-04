Regard : « Je m’enfoutisme » des uns, démission des autres

Le civisme, est loin d’être, chez-nous, un acte quotidien. Parfois, il a même du mal, à trouver une place, digne de la noblesse du vocable. Sur la longue «liste» des tâches et aussi des corvées de tous les jours, le respect de notre entourage, de l’autre carrément est quasiment absent. C’est une chimère de se préoccuper du cadre de vie, de la propreté dans les quartiers et de l’état de tous les équipements d’accompagnement, indissociables pourtant pour notre bien-être. Des gestes qui font dresser les cheveux sur la tête, les dépassements ne manquent pas malheureusement, dans nos cités où les bambins ne se «privent» d’agresser les espaces verts, de saccager les boîtes aux lettres, d’écrire sur les murs des grossièretés et surtout utiliser les ascenseurs à tort et à travers, leur jeu favori, d’ailleurs. Les choses ne se passent jamais comme on veut, en fait, dans nos quartiers, livrés à un «je m’en-foutisme», à outrance, impossible de ne pas le remarquer. En fait, les parties communes des bâtiments, ne cessent de subir les pires supplices qui puissent exister, sans que l’on lève le petit doigt. Des scènes désolantes, agressent notre champ de vision et font sortir nos yeux de leurs orbites, tous les jours que Dieu fait. Tout est enfin passible de saccage et de dénaturalisation. Du vandalisme écologique, au vandalisme urbain, les auteurs de ces actes ne trouvent point de peine à s’adonner à «loisir» bizarroïde. Les actes de vandalisme sont récurrents et se renouvellent, défigurant notre environnement. Ils sont devenus, ces dernières années, un véritable phénomène de société qui inquiète les sociologues. Aujourd’hui, la démission de certains parents et l’absence de la culture du respect de tous les symbole de la vie a changé, c’est un fait, le visage de nos villes très souvent impuissantes, face à ce fléau, banalisé, malheureusement, de plus en plus . il faut dire que le manque de prise de conscience, ne se limite pas seulement aux enfants, puisque parfois même les «grands» sont atteints de cette maladie, aux conséquences, à la fois esthétique et économique.

Ce qui s’est passé à Ouled chebel, à Birtouta, après des travaux effectués par une entreprise qui ont conduit à une coupure d’électricité dans certains quartiers pendant des heures, est un exemple de la négligence qui s’ajoute à bien d’autres.

Samia D.