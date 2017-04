Ouargla : Hausse des cas d’hépatite virale

Cent quarante six cas d’hépatite virale B et C ont été enregistrés l’année dernière dans la wilaya d’Ouargla, en hausse de 12 cas par rapport à l’année 2015, a-t-on appris, jeudi dernier, auprès d’épidémiologistes de la wilaya.

Une prévalence de 133 cas d’hépatite virale B parmi le nombre global des cas dépistés l’an dernier, contre 123 cas en 2015, a été relevée, a précisé l’épidémiologiste de la Direction locale de la santé et de la population (DSP), Hocine Bouaziz.

Intervenant lors d’une journée de sensibilisation sur cette pathologie, M. Bouaziz a noté que la majorité des cas relevés en 2016 ont été dépistés à travers les communes d’Ouargla (54 cas), Touggourt (37), Hassi-Messaoud (24), Taibet (17), El-Hedjira (12) et la commune frontalière d’El-Borma (2 cas).

Ces trois dernières communes n’avaient, a rappelé la même source, enregistré aucun cas en 2015, alors que celles de Touggourt a connu un net recul des cas signalés, passant de 65 cas en 2015 à 37 cas en 2016, indiqué M. Bouaziz en relevant aussi une prévalence de 87,5% des cas d’hépatite B et C chez les hommes, notamment chez la tranche d’âge des 20-44 ans.

Initiée par l’association Médecins d’Ouargla, avec le concours de la DSP, cette journée de sensibilisation, qui a regroupé une centaine de praticiens des secteurs public et privé, a permis, notamment de passer en revue les nouveautés en matière de dépistage et traitement de l’hépatite.

Selon les organisateurs, cette rencontre vise la formation et la mise à niveau des connaissances scientifiques des praticiens sur cette maladie contagieuse par différentes voies.

Le chargé du volet pédagogique de l’association, Tahar Boukhris, a appelé à la sensibilisation sur le nécessaire dépistage et diagnostic précoce de cette maladie virale, répandue dans les régions sahariennes, en vue de la traiter à temps.

