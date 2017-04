Colloque national sur l’enfant et la parentalité : Avis des chercheurs et universitaires

Autour de la thématique de «Parentalité et prise en charge psychologique de l’enfant et de l’adolescent » s’est tenu, hier, un colloque national au centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle «CRASC» et auquel, les universitaires et les chercheurs d’une vingtaine de wilayas représentant les quatre régions du pays ont participé.

L’objectif de cette rencontre académique est de définir la notion de parentalité et ses soubassements, présenter les études qui ont porté sur la parentalité ainsi que les bonnes pratiques du coaching, la guidance parentale, les psychothérapies familiales de soutien. «Ce colloque vise à faire le point sur la notion de la parentalité qui est, d’ailleurs, récente et étudier la façon dont les parents doivent occuper leur rôle et leur fonction auprès de leurs enfants mais aussi dans la société. Il tente aussi de réponde à ces questions ; «Comment ces parents se comportent et quelles sont leurs difficultés avec leurs enfants. Autrement dit, notre objectif est que les psychologues, les sociologues, les anthropologues prennent connaissance de ce qu’il y a de nouveau en termes de recherches fondamentales et appliquées à cette notion de parentalité» a indiqué au journal El Moudjahid, Mme Momouni Badra Mouatassem , l’une des responsables de l’organisation de ce colloque et enseignante à l’université d’Oran et chercheur au CRASC . De nombreuses communications et conférences sont inscrites au programme de ce colloque. Parmi lesquelles «l’enfant asthmatique au sein de sa famille où les multiples facettes d’une relation familiale particulière» qui a été présentée, hier matin, par Mme Amina Aboura-Nadji de l’université Ahmed Ben Bella.

Dans son intervention, cette dernière a expliqué que «c’est par le corps que l’enfant asthmatique s’exprime et c’est à travers le corps qu’on lui répond. Ceci est appelé par les psychométriciens (la relation blanche) basée sur le factuel et l’actuel au détriment de l’affectif. On donne les soins faute de pouvoir ou d’avoir pu donné de l’affection. Or ce corps à corps continuel et conflictuel qui est à l’origine de la maladie et de sa chronicité, n’est pas sans générer une certaine ambivalence voire violence de part et d’autre» a soutenu Mme Aboura Nadji en soulignant qu’à travers sa contribution, elle essaiera d’évoquer brièvement les soubassements théoriques de certaines maladies dont l’asthme et décrire et analyser ainsi quelques situations qui illustrent cette relation familiale particulière.

La deuxième communication avait pour thème «agression sexuelle ; enfant agressé sexuellement : maman en souffrance» présentée par Mme Naziha Zouhani et Leila Koudache de l’université Moulould Mammeri de Tizi-Ouzou. A ce propos, les communicantes indiquent que «les agressions sexuelles envers les enfants sont un fléau social important qui portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique des enfants qui en sont victimes entraînant des conséquences délétères à la fois, pour eux et leurs parents». Elles ajoutent que «les études ont indiqué que la réponse de la mère au moment du dévoilement de l’agression est un facteur clé dans l’adaptation de l’enfant» souvent elle est la première personne à recevoir les confidences de l’enfant et à pouvoir le protéger.

De plus, les mères sont ciblées par les professionnels pour jouer un rôle crucial dans le rétablissement de l’enfant. Malgré cela, nous avons enregistré l’absence de connaissance scientifique algérienne portant sur les caractéristiques psychologiques de ces mères» précisent-elles. Les deux intervenantes ont précisé, par ailleurs, que leur communication a pour objectif de d’élargir la compréhension du vécu psychologique des mères, leurs réactions émotionnelles, cognitives et comportementales suite au dévoilement de l’agression sexuelle de leur enfant en se basant sur les attouchements sexuels. «Les résultats ont démontré que les mères rencontrées vivent une véritable détresse psychologique en présentant des symptômes de l’Etat de stress post traumatique et de dépression. Les résultats ont fait ressortir aussi l’importance du soutien qu’elles requièrent de la part des professionnels de la santé mentale». Il convient de souligner que le comité de direction du colloque est composé de trois membres en l’occurrence ; le Pr Amroun Seddik recteur de l’université d’Oran2, le Pr Moutassem Mimouni Badra présidente du comité scientifique et Mme Meherzi Malika présidente du comité d’organisation.

Amel Saher