Bordj Bou Arreridj : 13 lycéennes blessées suite au renversement d’un bus de transport scolaire

Treize lycéennes ont été blessées, jeudi dernier, suite au renversement d’un bus de transport scolaire dans la commune de Tassameurt (40 km au Nord-Est de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur l’axe reliant le village de Beni Laâlam et la commune de Tassameurt lorsque le conducteur du bus a perdu le contrôle de son véhicule qui transportait, notamment 22 lycéennes en direction de cette même commune, a précisé la même source.

L’accident a provoqué des blessures de divers degrés et des fractures à certaines de ces adolescentes dont l’âge varie entre 12 et 17 ans, tandis que le chauffeur et son assistant ont été grièvement blessés, selon la même source.

Après avoir reçu les premiers secours, l’ensemble des victimes de l’accident ont été évacuées vers l’hôpital Lakhdar Bouzidi au chef-lieu de wilaya par les éléments de la protection civile, selon cette même source, ajoutant que sept personnes ont déjà quitté cet établissement de santé, alors que 6 lycéennes nécessitant des opérations chirurgicales orthopédiques se trouvent actuellement sous surveillance médicale.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. (APS)