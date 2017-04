Pétrole : au-dessus de 52 dollars

Les prix du pétrole se stabilisaient hier en cours d’échanges européens, peinant à remonter avant les données hebdomadaires du Département américain de l’Energie (Doe), qui pourraient confirmer l’envol des réserves d’essence annoncé par la fédération privée de l’American Petroleum Institute (API), et alors que Donald Trump pourrait doper la production américaine. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 52,01 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 9 cents par rapport à la clôture de mardi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance cédait 7 cents à 49,49 dollars. Mardi, les cours de l’or noir ont atteint leur plus bas niveau en un mois, à 51,30 dollars pour le Brent et à 48,87 dollars pour le WTI.

«L’attention des marchés reste focalisée sur la production américaine, qui devrait être dopée non seulement par la hausse des prix (par rapport à l’année dernière, NDLR) mais également par l’attente d’une baisse de la taxation», ont commenté les analystes de Commerzbank.