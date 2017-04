Nouvelle centrale électrique de Boutlélis (Oran) : Opérationnelle en septembre 2018

La nouvelle Centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis, d’une puissance globale de 446 MW, sera opérationnelle en septembre 2018, a annoncé, hier à Oran le P-DG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, lors d’une visite de travail et d’inspection. Le premier responsable de Sonelgaz a indiqué que la nouvelle centrale électrique, dont les travaux connaissent un taux global d’avancement de l’ordre de 48%, devra coûter quelque 30 milliards DA et alimentera la région Ouest du pays en énergie électrique. De son côté, le chef de projet de la nouvelle centrale de Boutlelis, Yentrane Mahieddine, a fait savoir que 15 projets similaires sont en cours de réalisation à l’échelle nationale et d’ici 2020, un excédent de production d’énergie électrique sera réalisé, a-t-il affirmé. La centrale électrique est constituée de deux turbines à gaz d’une puissance de 223 MW chacune fonctionnant au gaz naturel comme combustible principal et de gasoil comme combustible de secours, indiquent les responsables du projet. La construction de la centrale électrique, qui est réalisée par le consortium General Electric International (USA) et CEGELEC SAS (France), a débuté en 2012 et devait être livrée en 2015. Le projet a connu un certain retard en raison de la nature du sol contenant du gypse. Néanmoins, des travaux de renforcement du sol ont été entrepris afin de garantir une assise solide aux différentes constructions et turbines de la centrale électrique et la centrale sera livrée fin 2017. Après huit mois d’essais, la centrale sera mise en service en septembre 2018, a ajouté la même source. Pour les responsables de Sonelgaz, la réalisation de ce projet vise à faire face à la demande grandissante en énergie électrique, à assurer la fiabilité et la continuité de service et la sécurité de l’alimentation en énergie électrique de la région Ouest du pays. Sur un autre plan, le P-DG de Sonelgaz a assuré que l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz «n’est pas à l’ordre du jour», ajoutant que la Sonelgaz poursuit l’opération de modernisation de ses installations et services. A titre indicatif, M. Guitouni a fait savoir que des bureaux d’orientation des clients sont ouverts au niveau des agences commerciales de la société afin d’expliquer aux consommateurs, entre autres, comment sont calculées les consommations de l’électricité et du gaz et les sensibiliser sur l’économie d’énergie et les moyens de la faire. D’autre part, M. Guitouni a réitéré la possibilité de payer la facture d’électricité et du gaz au niveau de la poste, ainsi que par carte interbancaire (CIB), ajoutant qu’une opération de mise en place de factures en langue arabe est à l’essai au niveau de 16 wilayas du pays. En outre, le PDG de Sonelgaz a fait savoir que les relevés de consommation d’électricité et de gaz seront désormais réalisés de manière automatique à l’aide d’instruments spéciaux afin d’éviter les erreurs. Par ailleurs, M. Guitouni a inauguré un transformateur électrique de haute tension alimentant les quartiers Yasmine 1 et Yasmine 2 (Oran-est), et a visité le projet de réalisation d’un transformateur de haute tension à El-Kerma. Il a également visité la nouvelle agence commerciale d’Es-Senia et posé la première pierre pour la réalisation d’une agence commerciale au quartier de l’USTO, au niveau de la zone des sièges (Oran Est).