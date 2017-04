Coopération : Des opérateurs algériens à Addis-Abeba

Organisé, en marge de la tenue du Salon international Ethiopia Agrifood, le déplacement d’une délégation d’opérateurs économiques algériens à Addis-Abeba du 11 au 15 mai prochain s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’Ethiopie. Plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie mécanique, l’énergie et les matériaux de construction seront au programme de cette visite d’hommes d’affaires qui devront explorer les opportunités d’investissement et d’affaires dans ce pays.

Encadrée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, cette mission devra permettre aux entreprises algériennes d’accéder à ce marché de l’Afrique de l’Est. Un objectif retenu par le forum d’affaires algéro-éthiopien prévu pour la circonstance à travers des rencontres d’affaires directes «B to B» et de visites des sites industriels. Pour rappel, les deux parties qui œuvrent à la consolidation de leurs relations, notamment dans les domaines économique, et du commerce, dont le volume des échanges ne dépasse pas les 2 millions de dollars, ont convenu récemment de l’organisation de foires en Ethiopie et en Algérie en vue de faire connaitre les produits des deux pays. La 4e session de la commission mixte algéro-éthiopienne qui s’est tenue dernièrement à Alger, aura également souligné cette nécessité d’élever le niveau de la coopération. En novembre 2016, les deux parties ont convenu de créer un Conseil d’affaires mixte, début 2017, pour dynamiser les échanges économiques et le partenariat dans divers secteurs d’activité. L’initiative est prévue à la faveur d’un mémorandum devant être signé à l’occasion de la mission d’affaires à Addis-Abeba. L’ambassadeur d’Ethiopie en Algérie, M. Soloman Abbe avait appelé, dans ce sens, les hommes d’affaires algériens à saisir les opportunités d’investissement dans son pays, soulignant que «l’économie éthiopienne a enregistré un taux de croissance moyen de 10,2% pour les 12 dernières années». Le représentant de la diplomatie éthiopienne en Algérie a fait part aussi de la sollicitation du concours de l’Algérie dans le domaine de l’énergie pour former des sociétés mixtes pour l’exportation de gaz naturel.

D. Akila