Amélioration des taux d’intégration dans les secteurs économiques : Une nécessité vitale

Il est à hauteur de 85% dans l’habitat, et se situera entre 40 à 50% dans les cinq prochaines années pour l’industrie automobile, le taux d’intégration, son amélioration à vrai dire, est le leitmotiv du gouvernement et des entreprises.

Comment y procéder ? N’est-il pas judicieux d’aller étape par étape laissant cet objectif recherché s’ériger en un corolaire logique ? Joint au téléphone, Redha Amrani, consultant en économie industrielle, qualifie l’intégration d’une Redha Amrani, d’une nécessité vitale pour l’économie nationale. Son aboutissement, explique le spécialiste, est synonyme de l’augmentation de la valeur ajoutée locale et de la réduction des dépenses en devise. Enchaînant il explique que la vraie stratégie de rééquilibrer la balance extérieure, aujourd’hui déficitaire car axée sur les hydrocarbures, ne consiste pas en la réduction des importations mais en la capacité d’augmenter et diversifier les exportations.

Pour l’atteinte de cet objectif, le gouvernement promet une série d’avantages dont d’importantes facilitations fiscales. Différents membres du staff gouvernemental ont affirmé à maintes reprises que la dépense fiscale doit être orientée vers des segments utiles pour l’économie nationale. Le Premier ministre en concertation avec le ministère de l’Industrie et des Mines, ont, à titre d’exemple, revu le taux d’intégration à appliquer pour les opérateurs du secteur automobile intéressés par le montage de véhicules en Algérie. M. Abdelmalek Sellal motive sa décision par le souci d’assainir cette activité, en général, et l’industrie automobile en particulier. En clair, les investisseurs qui seront engagés dans le montage de véhicules seront, désormais, tenus d’augmenter leur cadence d’intégration et que le taux à faire valoir soit évalué chaque année de telle façon à assurer un suivi en continu de l’activité industrielle ou semi-industrielle. Avant d’arriver à un taux d’intégration annuel, mais surtout obligatoire, qu’il compte fixer, le gouvernement envisage d’abord supprimer les exigences et les échéances arrêtées durant les années 2015-2016 et selon lesquelles les constructeurs automobiles devaient atteindre un taux d’intégration de 42% cinq ans après le démarrage de leur activité. En effet, l’amélioration du taux d’intégration, tous secteurs confondus, est imposée par le nouveau modèle économique et social mis en place par le gouvernement il y a près d’un an. S’il est basé sur la nécessité de diversifier l’économie nationale, ce modèle a pour raison la garantie d’apporter cette valeur ajoutée du produit local. De son côté, M. Kemal Agsous, président de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat, avait souligné que ces conventions entre grandes entreprises, notamment publiques, et les sous-traitants nationaux, permettraient à ces derniers d’avoir des marchés et de développer leurs activités en Algérie, ce qui augmentera forcément le taux d’intégration national dans les différentes filières de l’industrie.

Fouad Irnatene