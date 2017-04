M. Boutarfa reçoit le ministre vénézuélien du Pétrole : Se concerter sur la prochaine réunion de l’OPEP

Le ministre vénézuélien du Pétrole et des Mines, Nelson Martinez, a été reçu à Alger, par le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, pour se concerter sur la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. À son arrivée à Alger, M. Martinez a déclaré à la presse que cette visite entrait dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans plusieurs pays, y compris la Russie.

À ce propos, il a précisé qu'il discuterait avec M. Boutarfa sur plusieurs sujets, notamment la prochaine réunion de l'OPEP prévue le 25 mai prochain à Vienne (Autriche). «Je suis venu pour poursuivre, avec M. Boutarfa, nos précédentes discussions pour parler de plusieurs sujets sur lesquels nous nous sommes déjà mis d'accord. Nous aborderons également d'autres questions que nous voudrions évoquer, lors de la prochaine réunion de l'OPEP à Vienne», a-t-il indiqué. Par ailleurs, M. Martinez a affirmé qu'il était porteur d'un message du président vénézuélien, Nicolas Maduro, qui propose «de tenir prochainement un sommet des Chefs d'État des pays OPEP et non OPEP», soulignant qu'une demande sera adressée «très prochainement» à tous les membres de l'OPEP et des pays producteurs non OPEP concernés. Pour sa part, M. Boutarfa a avancé que cette rencontre avec son homologue vénézuélien entrait dans le cadre de la concertation sur la prochaine réunion de l'OPEP, lors de laquelle un «nouvel appui» à l'accord de réduction de la production du pétrole de novembre dernier sera recherché. M. Boutarfa a aussi précisé qu'il évoquerait également, avec M. Martinez, la possibilité d'organiser un sommet des Chefs d'État des pays OPEP et non OPEP.

Lors de leur rencontre, MM. Boutarfa et Martinez ont discuté de la situation actuelle des marchés pétroliers, du respect de l'accord de l'OPEP, et sont convenus de soutenir la reconduction de l'accord entre les pays OPEP et non OPEP. Pour rappel, l'OPEP et des pays producteurs hors OPEP avaient convenu, en décembre 2016 à Vienne, d'un accord, le premier du genre depuis une quinzaine d’années, pour agir ensemble en réduisant leur production d`un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 2017, à raison de 1,2 mbj par l'OPEP et 600.000 bj par onze pays hors OPEP (Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan et Sud-Soudan). M. Boutarfa a indiqué récemment que les pays de l'OPEP décideraient, le 25 mai prochain à Vienne, ou de la prolongation de six mois ou du gel de la durée de la baisse de la production de pétrole, mesure entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Une commission spécialisée constituée de représentants de plusieurs membres de l’Organisation se penche sur ce dossier, avant de présenter son rapport lors de la réunion de mai prochain.

Par ailleurs, il a avancé que l’Algérie était favorable pour prolonger la durée de la baisse de la production du pétrole. En application de l'accord de l'OPEP, le ministre de l’Énergie avait instruit, en décembre dernier, l’Agence de régulation des hydrocarbures (Alnaft) de faire procéder, par les contractants de gisements d’hydrocarbures liquides, à une réduction totale de leur production d’hydrocarbures liquides de 50.000 barils par jour à répartir équitablement entre tous les contractants, et ce à compter du 1er janvier 2017, pour une première période de 6 mois. (APS)