Le ministre grec des Affaires étrangères en visite en Algérie : Préparer la prochaine commission mixte

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Kotzias, effectue une visite officielle en Algérie, à l'invitation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite «s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales régulières, et répond à la volonté des deux pays d’œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui connaissent, ces dernières années, un développement certain dans de nombreux domaines», note la même source. Elle sera également l'occasion, pour les deux parties, de «procéder à un examen approfondi des questions liées à la coopération multisectorielle et des moyens susceptibles d'insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations d'ensemble, comme elle permettra d'explorer les nouvelles possibilités d'échanges, notamment dans le domaine économique, dans la perspective de la tenue prochaine de la commission mixte de coopération algéro-hellénique». Les questions régionales et internationales d'intérêt commun «seront également à l'ordre du jour des discussions entre les deux parties».