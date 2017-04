La dimension économique de l’art

Si le fonctionnement organique n’a pas été bouleversé de fond en comble, accusant une restructuration de circonstance, le secteur de la culture commence à dessiner une nouvelle orientation adaptée à la conjoncture financière du pays. Ainsi, lors de la dernière session du Conseil de la nation, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, est intervenu, pour présenter la politique de réforme qu’il compte engager à l’effet de valoriser la dimension économique de la culture. Il est bien révolu le temps du tutorat étatique qui dictait une ligne de conduite aux artistes, pour leur permettre de s’inscrire dans la dynamique du secteur. Ces derniers doivent désormais voler de leurs propres ailes, pour prétendre à une place au soleil à l’intérieur du paysage multiple et complexe du secteur. Cette réforme, si elle venait à voir le jour, sous-entend une forme de libéralisation de la chose culturelle qui pourrait ouvrir les portes d’un investissement productif et salutaire à la culture algérienne. Aussi a-t-il préconisé et même exhorté l’auditoire à revoir le texte de la loi 98/04 relative à la protection du patrimoine culturel, tout en faisant savoir, s’agissant de l’essor tant attendu du 7e art algérien, dont les textes devraient être révisés pour permettre aux investisseurs privés la création de complexes cinématographiques. En d’autres termes, le premier responsable du secteur souhaite une ouverture plus importante des possibilités d’exploitation économique qu’offre le secteur si les acteurs principaux s’affranchissent des contraintes administratives en s’impliquant avec leurs propres frais, pour travailler à la création de projets rentables pour le pays, à même de conférer au secteur une certaine autonomie dans les décisions et la conceptualisation des projets artistiques, en particulier, et culturel, en général. Il s’agit, d’après les déclarations du ministre, de suivre un processus qui donnera la priorité à des contenus culturels constructifs, d’où, selon lui, la nécessité d’avoir recours à «une révision des différents mécanismes adoptés, de manière à rendre le financement des projets plus cohérent avec l’efficacité économique et culturelle attendue». La culture, qui semble se plier elle aussi à une réalité qui a beaucoup changé depuis les années 1990, doit, pour être à la page, introduire un nouveau type de fonctionnement, comme le laisse entendre l’expression à la mode «Industrie culturelle». Cela suppose, pour l’analyste averti dans ce domaine, que les potentialités, et pas seulement les artistes en tant que producteurs indépendants, existent bel et bien, et qu’elles devraient se regrouper par exemple dans le cadre de partenariat étrangers ou avec l’État, pour créer, dans ce secteur qui a toujours été marginalisé, une plus-value qui servira en définitive non seulement l’image de marque de l’Algérie, mais aussi la pratique de l’art en question. Quant aux créateurs qui continuent, cahin-caha, de produire au grès du temps et des opportunités, il va bien falloir — ce qui n’a pas été abordé par le ministre — concrétiser cette volonté revendiquée maintes fois et pourtant finalisée, mais pas encore sortie officiellement, de fixer le statut de l’artiste, une affaire qui pourrait être tranchée dans les meilleurs délais. Mais ceci est une autre histoire…

L. Graba