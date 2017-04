M. Gaïd Salah s’entretient avec la ministre kenyane de la défense : Coopération au service des intérêts communs

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, s'est entretenu hier à Alger, avec la ministre kenyane de la Défense, Mme Raychelle Awuor Omamo, qui effectue une visite officielle en Algérie, à la tête d’une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Après les cérémonies d’accueil officielles, les deux parties "ont eu des entretiens bilatéraux, en présence d’officiers généraux du MDN et de l’état-major de l’ANP, ainsi que le chargé d'affaires près l'ambassade de Kenya en Algérie et les membres de la délégation accompagnant la ministre kenyane de la Défense", souligne la même source.

Les discussions "ont porté sur l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de la diversifier et de l’étendre à d'autres domaines au service des intérêts communs des deux pays, en concrétisation de l’attention élevée et continue des chefs des deux Etats et leur détermination commune à la promouvoir", relève le MDN, ajoutant que "les deux parties se sont également échangées des analyses et des points de vue portant sur les différentes questions d’actualité".

A l’issue de la rencontre, les deux parties "se sont échangé des présents symboliques, avant que la ministre kenyane de la Défense ne procède à la signature du Livre d’or du MDN.