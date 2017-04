Réconciliation nationale : un forum mondial en juillet à Alger

M. Abdelkader Messahel, a annoncé à Alger, que l'Algérie abritera les 3 et 4 juillet prochain un forum mondial sur la réconciliation nationale. En marge d'une conférence sur «La liberté de culte en Algérie» animée par le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Messahel a indiqué que ce forum, qui verra la participation d'experts internationaux, abordera le succès dans la mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale en Algérie. L'expérience algérienne est devenue, selon le ministre, «une référence mondiale à travers la démocratie adoptée par l'Etat en tant que stratégie ayant un rôle important dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme», citant à ce propos une rencontre organisée, il y a 4 mois, en Inde sur le succès de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale et de lutte contre le fléau du terrorisme.

M. Messahel, a par ailleurs, évoqué sa dernière visite dans les différentes villes libyennes où il a rencontré des responsables libyens qui ont affirmé, selon le ministre, que» le nombre de combattants algériens dans les rangs des terroristes est insignifiant».