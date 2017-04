Crise libyenne : règlement par un dialogue politique interlibyen

Le vice-ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine en Libye, Mikhael Bogdanov a fait part de l'intérêt extrême de la Russie pour un règlement de la crise libyenne à travers un dialogue politique inter-libyen, précisant que son pays tend à rétablir les relations de coopération entre les deux pays. Lors d'une rencontre qui a regroupé, mardi à Tripoli, le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale Fayez El-Serraj, et Mikhael Bogdanov ainsi que la délégation de haut niveau qui l'accompagne, l'envoyé spécial du président russe en Libye a exprimé le souhait de la Russie de voir la « Libye surmonter sa crise » et fait part de l'extrême intérêt de son pays pour un règlement de la crise par un dialogue inter-libyen, a indiqué un communiqué de la cellule d'information du Conseil présidentiel libyen. Le responsable russe a précisé que sa visite en Libye qui fait suite à la visite du président Fayez El-Serraj à Moscou, vient mettre en place les mécanismes d'application de ce qui a été convenu lors de cette dernière. Bogdanov a en outre affirmé que la Russie tend à rétablir les relations de coopération entre les deux pays. Pour sa part, M. El-Serraj a demandé à la Russie « d'exploiter ses relations avec les parties en conflit pour intervenir afin de mettre un terme à l'escalade militaire injustifiée au sud de la Libye », exprimant le désir de « voir la Russie user également de son poids au plan international » pour lever l'embargo sur les armes imposé à son pays.

Citant M. El-Serraj qui s'adressait à Bogdanov, le communiqué de la cellule d'information du Conseil présidentiel libyen a indiqué que « les armes seront utilisées pour combattre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé. C'est pourquoi nous ne pouvons tolérer qu'elles soient dirigées contre les Libyens, et notre discours ne vise ni l'escalade ni la guerre », a-t-il soutenu. Au plan économique, M. El Serraj affirmé que le gouvernement d'union nationale libyen a tenu à relancer les accords de coopération entre les deux pays dont ceux relatifs à l'énergie, au transport ferroviaire et aux projets d'infrastructures, tout en exprimant son souhait de tirer profit de l'expertise russe dans les domaines militaire et sécuritaire.

Les deux parties ont convenu, lors de cette rencontre, de discuter des mesures pratiques pour mettre en œuvre des programmes de coopération économique et faciliter le retour des sociétés et des entreprises russes qui « reviendront très prochainement, selon la partie russe qui souligne que les préparatifs sont en cours pour cela », a ajouté le communiqué.