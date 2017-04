Entretien M. Messahel-M. Kobler : Respecter la volonté des libyens d’aller vers la paix loin de toute ingérence

La tournée effectuée récemment par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a été à l'ordre du jour des entretiens entre M. Messahel et le Représentant spécial du secrétaire général de l'Onu pour la Libye, Martin Kobler, qui a souligné l'importance d'aller à la rencontre des Libyens à l'intérieur de leur pays.

«M. Messahel est un ami dont j'apprécie la sagesse et les conseils qu'il nous donne. Nous avons parlé de sa tournée en Libye et je pense que c'était quelque chose de très important pour renforcer le message selon lequel il n'y a que le dialogue politique qui compte. Il n'y a pas de solution militaire», a déclaré M. Kobler, au terme de sa rencontre avec M. Messahel.

Après avoir souligné l'importance de parler directement aux Libyens dans leur pays, M. Kobler a fait savoir qu'il venait aujourd'hui de Tripoli où il lui a été fait part de la visite de M. Messahel et de ses rencontres avec des personnalités libyennes. «Les gens en étaient très reconnaissants et cela a donné de l'espoir pour le peuple, parce que la chose la plus importante, c'est de ne pas parler de la Libye en dehors de la Libye mais d'aller la dedans et de parler directement avec le peuple, les politiciens et la jeunesse. C'est la première fois qu’un politicien d'un pays limitrophe a fait une tournée et parlé avec les Libyens».

Dans le même contexte, le responsable onusien a exprimé sa «reconnaissance» particulièrement de la politique de Algérie et au ministre Messahel de «soutenir le processus des Nations unies». «Je ne parle pas d'une initiative algérienne mais je parle des efforts de l'Algérie de soutenir un processus et de mettre en œuvre un accord politique libyen, aussi de soutenir le processus d'amendement (de l'accord)», a notamment indiqué M. Kobler. Dans cet ordre d'idées, le responsable onusien a ajouté que «nous avons vu comme un certain blocage et qu'il faut changer quelques articles de l'accord politique libyen», appelant dans ce sens à «un soutien des Nations unies». «Cela devrait être un processus des Nations unies. On a beaucoup d'initiatives de tout le monde. Mais, je crois que la politique de l'Algérie et du ministre Messahel, personnellement, de soutenir le processus des Nations unies est ‘‘très importante’’».

Dans ce sens, M. Kobler a fait part de son rejet des «interférences de l'extérieur (dans la crise en Libye)», saluant «tout soutien aux efforts de règlement, les relations amicales, les pourparlers ainsi que le dialogue avec les interlocuteurs en Libye». M. Kobler a, en outre insisté sur les «contacts avec les gens, le peuple, les politiciens mais d'une manière qui n'est pas considérée comme une interférence (dans les affaires libyennes)» car, a-t-il réitéré, «les Libyens doivent décider eux-mêmes de leur destin». «Notre tâche est d'œuvrer pour que les gens se mettent ensemble autour d'une table et décider d'eux-mêmes. Il faut soutenir le processus et assister les Libyens, a ajouté M. Kobler.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a salué la «volonté» du peuple libyen de voir la paix et la sécurité s'instaurer à travers son pays, loin de toute ingérence étrangère. «Il y a une volonté chez les Libyens d'aller vers la paix. Nous l'avons constaté chez les simples citoyens, comme chez les responsables politiques. Je crois, aujourd'hui, que le travail de tout le monde n'est pas de nous ingérer dans leurs affaires», a déclaré M. Messahel, au terme d'un entretien avec le Représentant spécial du secrétaire général de l'Onu, chef de la mission d'appui des Nations unies pour la Libye (Manul), Martin Kobler. «Donc, la solution c'est qu'elle soit libyenne, et le jour où elle sera libyenne, notre rôle c'est de la soutenir et de l'accompagner», a souligné M. Messahel.

Après avoir salué également la décision du retour de la Manul à Tripoli, M. Messahel a ajouté que sa tournée effectuée récemment dans quelques villes libyennes lui avait permis de constater qu'»entre les Libyens, la vie est normale, dans toutes les villes que nous avons visitées, les gens vaquent à leurs occupations. Ce n'est pas l'image qui est souvent relayée par certains médias».

Pour exemple, le ministre a évoqué la nuit passée, dans un hôtel à Benghazi (est), avec la délégation qui l'accompagnait dans sa tournée, lors de laquelle il a constaté de visu que «la jeunesse libyenne se voit et se rencontre».

«J'ai passé la nuit à l'hôtel à Benghazi, il y avait une équipe de football, des jeunes en tenue sportive, qui nous disaient : ‘‘Nous sommes de l'équipe d'El Ahly de Tripoli, venus à Benghazi pour jouer avec l'équipe locale à l'occasion du 70e anniversaire de la création d'El Ahly de Benghazi’’. ça, c'est symbolique...». (APS)