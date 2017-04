MPA : Démocratie paix et stabilité

Dans une salle comble de la maison de la culture Houari-Boumediene où il a animé, hier, un meeting populaire en présence des militants et sympathisants de son parti, M. Amara Benyounès, président du MPA entrera directement dans le vif du sujet et appellera à se rendre en masse aux urnes. «La seule solution de la démocratie, c’est le vote et celui qui restera à la maison en cette échéance importante risque de le regretter le lendemain».

Il mettra l’accent sur la place de cette wilaya sur l’échiquier politique et ajoutera : «Votez pour le parti que vous voulez mais si vous voulez le changement votez pour le n° 33, un jeune parti qui a vu le jour en 2012 avec des militants et des cadres politiquement avisés et expérimentés». Amara Benyounes soulignera que l’opposition à ses idées mais que son parti à le devoir de défendre les siennes soulignant que la rue, à l’instar de ce qui se passe en Lybie, en Syrie et en Irak, n’a jamais apporté quoi que ce soit qui puisse être concret sinon l’anarchie appelant ainsi à une démocratie pacifique, la paix et la stabilité. Des élections d’autant plus importantes qu’elles se tiennent dans un contexte international et national difficile, marquée selon lui par la perte de 70 % de nos ressources en devises et établissant de ce fait la mise en œuvre de réformes économiques profondes combien même notre pays détient encore 100 milliards de dollars de réserves de change et l’équivalent zéro pour la dette extérieure.

L’intervenant ajoutera que le temps de la propriété publique de l’économie est révolu et qu’il est nécessaire de libérer l’économie et l’initiative soulignant que l’exemple de Sétif est édifiant, autant pour ce qui est des grands investissements du gouvernement que ceux du secteur privé, combien il fera état de l’insuffisance du foncier et estimera qu’il doit relever de l’APC et du président d’APC pour sa gestion.

L’ouverture du capital des banques publiques, la maîtrise du marché informel et son injection dans le marché officiel, le gestion des ressources humaines par le lien qui doit prévaloir entre l’université et l’entreprise, l’amélioration du climat des affaires seront autant d’autres points à être développé par Amara Benyounes qui fera état du printemps Amazigh et des acquis consacrés par la constitution amendée et de l’ouverture sur les langues étrangères, consacrant ensuite une part importante de son temps au phénomène de la violence sous toutes ses formes, ses tenants et ses aboutissant et dans ce contexte le juste respect qui doit être consenti à la femme, cela avant de revenir sur les effets induits par «le printemps arabe» en Syrie, en Irak, en Lybie et appeler à la vigilance et une démocratie pacifique, seule immunité à même de préserver l’Algérie.

F. Zoghbi