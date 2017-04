MSP : Accorder une grande importance aux jeunes

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrazak Mokri, représentant de l’alliance MSP-Front du changement, a indiqué, mercredi à Saïda, que le programme de son parti accordait une «grande importance aux jeunes pour accéder au Parlement».

M. Abderrazak Mokri a rappelé que ces jeunes «représentaient 75% de la population et constituaient l’avenir du pays», ajoutant que le programme de son parti œuvrait à assurer «toutes les conditions pour l’épanouissement de cette frange de la société dans tous les domaines». L’intervenant a insisté aussi sur la participation de la femme algérienne dans toutes les institutions de l’Etat, estimant que l’accès de la femme au Parlement signifiait sa «responsabilisation et la mise en échec de tous les complots qui la visent».

Par ailleurs, M. Mokri s’est engagé, en cas de large victoire de son parti aux joutes électorales du 4 mai prochain, à «transformer le pays, en l’espace de cinq années, en une destination privilégiée dans le monde arabe, en termes de services, tourisme, transports, enseignement et santé», assurant également qu’il sera procédé à la mise en place des infrastructures de base dont aura besoin l’économie nationale. Au terme de son intervention, il a appelé les citoyens à voter «massivement» pour les jeunes candidats de l’alliance.