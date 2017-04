Sidi Bel-Abbès : Les étudiants de l’université s’impliquent

Sous le thème «Les étudiants et la jeunesse, force et avenir», des journées de sensibilisation, de formation et d’information sur les élections sont organisées par la section de l’ONEA à la grande salle du rectorat dans la perspective de mobiliser la communauté universitaire autour de la consultation du 4 mai et relever son importance dans le renforcement des fondements de l’Etat et la consolidation de la paix et de la stabilité. Une manifestation qui se veut une forme de participation et de contribution de l’université dans la valorisation de la notion citoyenne. Des thèmes tels que l’élection, entre le droit et le devoir, l’élection et la citoyenneté ont été débattus lors de ces journées par des spécialistes et enseignants.

De nombreux intervenants se sont succédé à l’ouverture, notamment le recteur pour situer la portée de ces élections et insister sur la participation massive des citoyens en procédant à une large prospective de la mutation du pays et du processus démocratique engagé et appuyé par la révision constitutionnelle. L’opportunité était également offerte pour aborder la place de l’université dans la société et l’accompagnement de sa promotion et de son évolution. Des ateliers sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour la sensibilisation de la société sur la participation de l’étudiant et du jeune dans la vie politique du pays et sur les technologiques de communication, ont été ensuite institués pour approfondir la réflexion.

Un large débat fut ensuite instauré pour permettre d’apporter des suggestions et propositions visant l’élaboration d’une projection qui s’étalera dans le temps et l’espace à l’effet de matérialiser l’implication de l’université dans le développement.

A. B.