Dans notre forum, Fédération algérienne des personnes handicapées : aménager les centres de vote

La présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH) a appelé, hier à partir de la tribune du Forum d’El Moudjahid, les candidats à la députation à accorder un intérêt particulier aux personnes en situation de handicap. Dans ce sillage, elle a présenté 15 doléances élaborées par la FAPH, tout en espérant que la prochaine Assemblée les prenne en compte.

La Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH), qui fédère une vingtaine d’associations, engagée dans la défense des droits des personnes aux besoins spécifiques, profite de la campagne électorale pour lancer un appel aux candidats aux Elections législatives du 4 mai prochain. Sa présidente, Atika El Mameri, se dit très déçue par le discours des partis en lice. Les personnes handicapées, dit-elle, «sont les oubliées des politiques. Elles ne figurent dans aucun programme». C’est le constat fait par la FAPH. C’est donc en pleine campagne électorale, qu’elle décide d’interpeller les candidats engagés dans la course à l’hémicycle de Zirout-Youcef et par la même occasion elle a annoncé la candidature de deux jeunes en situation de handicap. Représentant deux partis différents et dans deux wilayas différentes (Alger et Tipasa), ils portent les mêmes espoirs. L’espoir d’une meilleure prise en charge consolidée dans des textes de loi.

La sortie médiatique de la FAPH a été une occasion pour appeler la frange de la société qu’elle représente à aller voter massivement, et de ne plus faire partie de la majorité silencieuse. Par ailleurs, Mme El Mameri a annoncé, que lors des prochaines élections communales, l’engagement de la Fédération sera plus important, et qu’elle revendiquera des bulletins en braille, et plus d’accessibilité dans les centres de vote. Pour revenir aux propositions de la FAPH, au nombre de 15, elles portent essentiellement sur la révision du montant de la pension, et de son versement dans les délais, dénonçant par la même occasion les retards enregistrés qui pénalisent les bénéficiaires. La conférencière revendique une allocation d’aide destinée aux parents d’enfants handicapées. Cette aide, ne doit pas être forfaitaire, mais calculée selon les besoins de chacun. La protection des Droits des femmes handicapées, figure parmi les propositions de la FAPH. La scolarisation des enfants aux besoins spécifiques, quelque soit la situation du handicap. Il s'agit, a-t-elle dit de favoriser, des mesures de prise en charge adaptées à chaque situation d'handicap, notamment celle destinée aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale (IMC), qui souffrent d'un retard de développement psychomoteur et qui nécessitent un accompagnement et un suivi dans des centres de réadaptation.

Mme El Mameri a appelé les futurs députés à œuvrer à l’accélération des procédures d'obtention de la carte d'assurance destinée aux personnes handicapées pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale et élargir la liste des produits remboursables au profit des personnes en situation d'handicap. Parmi les propositions on peut retenir celle qui a trait aux subventions accordées aux associations de parents d’enfants handicapés qui gère des établissements pour cette catégorie. Les subventions, dit-elle, doivent être équivalentes à celle des établissements publics assurant le même type de prise en charge. Enfin, la Fédération plaide pour que les personnes en situation de handicap et les associations qui les représentent, notamment celles porteuses de propositions de faire partie des équipes chargées d’élaborer les politiques publiques.

Nora Chergui