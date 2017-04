RND : Rendre la décentralisation effective

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Ouyahia, a tenu, hier matin, un meeting à la maison de la Culture de Béjaïa, pour présenter le programme de son parti. Après avoir présenté la liste des candidats de la wilaya, M. Ouyahia a souligné que «l’Algérie se porte bien, avec l’instauration de la paix, l’évolution constante du développement économique et l’amélioration du cadre de vie des populations, et ce grâce au programme du Président de la République, que nous soutenons sans faille. Mais chaque parti doit avoir aussi son programme aux élections, pour que ces élus renforcent les acquis sur le terrain». Il dit que «la création du RND est intervenue dans une période difficile vécue par le pays, il est composé de gens sincères comme les moudjahidine, les Patriotes, les enfants de chouhada et des hommes et femmes qui sont restés debout pour défendre le pays». Abordant le programme du parti, M. Ouyahia dit : «Il comporte 4 axes, à savoir la stabilité, l’unité et la paix, la bonne gouvernance, la politique sociale pour les nécessiteux et la création des richesses par des investissements durables.» Il a souligné «les moments difficiles qui ont affecté le développement de la wilaya, lors des années du terrorisme, les évènements du printemps noir, mais toutes ces périodes ont été surmontées et l’Algérie est une, unie et indivisible, c’est la vision que porte le programme du RND». L’orateur affirme que «le programme électoral du RND est un engagement aux populations, à travers la consolidation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité de la nation, la pérennisation de la justice sociale et de la solidarité nationale. L’amélioration de la politique d’accès au logement, surtout le social qui est fixé à 24.000 DA, alors que le parti suggère un barème salarié de 60.000 DA, la promotion d’une politique de développement équilibré à travers le territoire, en facilitant l’investissement privé créateur d’emploi et de richesse, et l’accompagnement et l’intensification de l’agriculture». Enfin, l’orateur cite «la nécessité de la décentralisation des pouvoirs de gestion aux Assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW), pour un meilleur équilibre régional, afin d’en finir avec la centralisation des décisions et des projets». Pour clore son meeting, M. Ouyahia appelle les citoyens à voter massivement le 4 mai, et à faire le bon choix pour élire les candidats du RND.

M. Laouer