PT : pour un vote massif

Devant ses militants, la présidente du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui a présidé, hier après-midi, un meeting à la maison de la Culture de Béjaïa, s’est attardée sur la situation du pays, s’attaquant tantôt aux partis majoritaires à l’Assemblée et au gouvernement, et mettant tantôt en garde contre la détérioration du pouvoir d’achat. «La démoralisation politique s’est instaurée suite à l’instauration de l’austérité dictée par les grandes puissances financières. La politique d’austérité crée l’impasse politique», dit M. Hanoune qui impute cette situation au gouvernement qui ne détient pas une base sociale capable de relever le défi. La responsable du PT dit que «la culture est le ciment du pays. Le pays doit se forger en respectant les droits des couches sociales moyennes. Il faut séparer l’argent et la politique». Elle a appelé l’assistance à une grande mobilisation le 4 mai, pour empêcher la fraude et produire un changement favorable aux travailleurs, aux jeunes, aux chômeurs et aux personnes défavorisées. Enfin, M. Hanoune a dit soutenir les revendications des syndicats autonomes qui organiseront prochainement la marche du 1er mai à Béjaïa.

M. L.