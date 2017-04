M. Ould-Abbès (FLN) : « notre programme garantit une vie prospère »

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a affirmé, hier après-midi à Biskra, que le programme de son parti visait à «garantir une vie prospère pour le peuple algérien, loin de toutes les promesses utopiques».

Lors d'un meeting populaire animé à la salle omnisports Miloud-Tahar-Khaldi, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai, M. Ould-Abbès a souligné «que ce programme tendant à la prospérité des Algériens se basait sur l’unité du territoire national et du peuple».

Après avoir rappelé le rôle du FLN dans la libération du pays, puis dans la «bataille de la construction», Ould-Abbès a soutenu que son parti était «le fondateur de l’État algérien et son épine dorsale qui a enfanté de grands hommes». Le secrétaire général du FLN a ajouté que la région des Ziban était connue à travers le temps par ses héros et hommes célèbres, dont Okba Ibn Nafi, Ibn Khaldoun, le colonel Si El-Houas et les moudjahidine Mohamed Chaâbani et Mohamed Khider.

Ould-Abbès s’est engagé à ce que «la wilaya de Biskra ait un centre hospitalo-universitaire et une faculté de médecine et de pharmacie», avant d’inviter les électeurs à donner leur voix aux candidats de son parti, lors des législatives du 4 mai.