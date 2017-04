Campagne électorale législative, Les partis sur le terrain : Un état fort par l’élection de personnes honnêtes et compétentes

Nombre de partis politiques ont souligné, hier, que l'édification d'un État fort passe par l’élection de personnes honnêtes et compétentes.

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN) a exhorté les citoyens à aller en masse aux urnes, pour élire «les candidats les plus honnêtes et les plus compétents, capables de sortir le pays de la crise». M. Djamel Benabdeslam a, par ailleurs, mis en garde contre les conséquences de l'abstentionnisme qui «pourrait, a-t-il affirmé, laisser la place aux opportunistes au sein de l'Assemblée».

Le président du mouvement El-Islah, M. Filali Ghouini, a, pour sa part, appelé les citoyens à choisir «les candidats les plus compétents, capables de transmettre leur voix aux plus hautes instances et à prendre en charge leurs préoccupations». M. Ghouini, qui s’exprimait depuis la wilaya de Skikda, a affirmé que le scrutin du 4 mai est un rendez-vous important, dont la réussite devra permettre à l'Algérie de transcender les difficultés. «Pour garantir sa réussite, il faut vaincre le phénomène de l'abstentionnisme», a-t-il mis en exergue, invitant les citoyens à contribuer à la réussite de ce rendez-vous, avec «une participation forte et responsable». Le président du parti El-Fadjr El-Djadid a appelé le peuple à assumer ses responsabilités, en allant en force aux urnes, le 4 mai. M. Tahar Benbaïbeche, qui s’exprimait, lors d’un meeting populaire à Jijel, a plaidé pour une Assemblée qui s'attellera à la prise en charge des préoccupations du citoyen et à sortir le pays de la crise.

Pour sa part, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), M. Amara Benyounes, a réitéré, à El-Tarf, son appel à un vote massif, pour «préserver l'unité nationale et la stabilité du pays», soulignant que les prochaines élections constituent «un gage pour un changement pacifique». «Il est temps de s'unir pour l'édification d'un État fort à travers l'élection d'un Parlement représentatif de toutes les couches sociales», déclare M. Benyounes. À Béchar, le président du Front El-Moustakbal, M. Abdelaziz Belaïd, a mis en avant l’importance de l'union des Algériens autour de l'édification d'un État fort et d'un pays prospère. Il a affirmé, lors de ce rassemblement populaire, que son programme est «porteur d'un projet de société intégrant les volets politique, économique et social». Aussi, il appelle à une forte participation au vote et à choisir les candidats «aptes à assumer la responsabilité et la fidélité aux sacrifices des martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954 ». Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a indiqué, pour sa part, que son parti propose des solutions «réalisables» aux problèmes du citoyen, de même, dit-il, qu’il dispose d'un programme et des solutions sectorielles pour la crise économique que connaît le pays. Lors d’un discours prononcé à Bouira, M. Mohcine Bellabès a mis l'accent également sur le tourisme, un secteur à même de constituer une véritable alternative à la rente pétrolière, avec le recours aux énergies renouvelables qui est indispensable, soutient M. Bellabès.

De leur côté, les dirigeants de l'Union Nahda-Adala-Bina ont plaidé, à Chlef, pour la stabilité politique, exprimant le souhait de voir, dans les prochaines échéances électorales, «une occasion d’opérer un décollage et un développement économique global».

Il convient de rappeler que lors d'un meeting de l'Alliance du MSP, organisé mardi dernier à la salle Atlas à Bab El-Oued, le président du MSP — représentant de l'Alliance «Mouvement de la société pour la paix (MSP)-Front du changement (FC)» — a appelé le peuple algérien à une participation massive aux prochaines législatives, pour relancer l'économie nationale. S’exprimant ensuite au sujet du programme de son parti, M. Abderrezak Makri a indiqué que le programme ce dernier repose, en fait, sur trois principaux axes : l'approche politique, l'approche économique et l'approche sectorielle, de même que l'approche «5, 10 et 20», soit «dans cinq ans, l'Algérie sera pionnière dans le domaine des services, dans dix ans, elle va réaliser l'autosuffisance alimentaire, et dans vingt ans, elle sera la première puissance économique en Afrique et dans le monde arabe». Évoquant «les appréhensions» de fraude, lors des prochaines élections, M. Makri a indiqué qu'elles «existent», appelant les autorités à assumer «leurs responsabilités pour empêcher la fraude». Il a aussi affirmé que son parti plaide pour «un gouvernement consensuel regroupant toutes les forces politiques». De son côté, le président du FC, Abdelmadjid Menasra, a appelé le peuple à «coopérer avec les forces politiques, afin de garantir un avenir prospère pour l'Algérie, et ce à travers une participation massive aux élections». «Le citoyen doit accomplir son devoir, le 4 mai prochain, pour préserver la stabilité du pays».

Enfin, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) a qualifié, à Tipasa, la campagne électorale pour les législatives du 4 mai de «timide», imputant le désintérêt des citoyens au bilan «négatif» du parlement sortant. Mme Louisa Hanoune, qui animait mardi un meeting populaire à la maison de la Culture de Koléa, dans le cadre de la campagne électorale, a imputé le désintérêt des citoyens au bilan «négatif» du parlement sortant. Elle affirme que la campagne se déroule dans «un climat de grande déception politique». Mme Hanoune, qui a appelé les citoyens à voter en masse, pour «mettre fin au monopole des deux partis au pouvoir au sein du Parlement et du gouvernement», a souligné que le PT militait pour la préservation des acquis, dont les libertés sociales, outre la dépénalisation du délit de presse, la révision du système d'immunité pour les parlementaires et la lutte contre la corruption.

Synthèse de : Soraya Guemmouri