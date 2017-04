Mme Chebli Bayaza Nabila, tête de liste MPA à Annaba : « Créer plus d’emplois »

Elle est avocate, professeur de CAPA (certificat d’aptitude à l’exercice du métier d’avocat) à l’université Badji Mokhtar et fut député de 2012 à 2017. Mariée et mère de trois enfants, Mme Chebli est l’unique tête de liste parmi d’autres femmes candidates en lice sur les 12 listes de partis dont deux indépendantes dans la wilaya.



Comment vous êtes-vous portée candidate ?

C’est simple, vu ma profession d’avocate et vu mon contact permanent avec les citoyens et la société, j’ai eu l’idée de me porter candidate pour la première fois en 2012 et j’avais le soutien de ma famille. Pour ma première expérience en 2012, j’étais élue avec un score de 12.000 voix et dans la commune de Sidi Amar, j’ai eu le privilège de rafler la mise.



Comment pouviez-vous concilier le travail et votre mission de femme au foyer ?

Avant d’être député, ça ne m’a pas dérangé, c’est une question d’organisation. Je me réjouis du soutien de mon époux qui m’aide et m’encourage dans les moments difficiles.



Quel bilan faites-vous de votre premier mandat de députation ?

A l’APN de 2012 à 2017, j’étais membre de la commission juridique, vu ma profession d’avocate et ma formation. J’ai eu l’occasion de soulever des problème liés aux préoccupations des citoyens, y compris les lois du code et procédure pénale. J’ai participé à l’élaboration de la loi relative à l’allègement du dossier administratif, j’ai mis le paquet plus précisément dans la commission juridique. En somme, mon bilan était positif, j’ai gardé le contact avec le large public. J’ai ouvert une permanence dans mon quartier général en plein centre-ville. Cela m’a permis de recevoir les citoyens pour essayer de régler leurs problèmes que ce soit à titre personnel ou en tant que député. J’ai également assisté aux opérations de relogement à Annaba dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, notamment à Sidi Salem et Oued Forcha et Béni M’Haffeur. En collaboration avec mes collègues au parlement, on a fait des mains et des pieds pour le lancement du centre anti-cancer de Annaba. On a également réussi à arracher un programme complémentaire de 2.000 unités de logements sociaux pour la wilaya, il y a deux ans. J’étais toujours présente avec le mouvement associatif dans les différents secteurs d’activités.



Si vous êtes élue, qu’est-ce que vous comptez faire pour le développement à Annaba ?

Il faut que vous sachiez que notre formation politique dispose d’un programme de développement dans différents secteurs d’activités, celui du tourisme notamment. L’on compte encourager l’investissement dans ce domaine dans une wilaya qui est une destination touristique. Au nom de mon parti le MPA, on essaye de faire des conventions avec l’université Badji-Mokhtar et les entreprises économiques de la wilaya afin de décrocher des stages de formation. Bien sûr, je continue à défendre les droits de la femme d’une façon générale. Je profite de l’occasion pour lancer un appel à toutes les Bônoises pour aller voter massivement et de me soutenir en tant que la seule femme tête de liste à Annaba.

B. Guetmi