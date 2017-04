Tizi Ouzou : Les candidats investissent les villages

Les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou sont animés à la troisième et dernière semaine de la campagne électorale par un intense travail de proximité mené par les candidats à la députation. Pour convaincre les électeurs de voter pour eux, les candidats des 15 listes en lice (11 présentées par des partis politiques et 4 par des indépendants), ont décidé d’aller vers les citoyens dans les villages les plus reculés afin de leur expliquer leurs programmes, et tenter de gagner leur voix en les rassurant de la prise en charge de leur préoccupations. Quotidiennement, les candidats sillonnent le territoire de la wilaya d’est en ouest et du nord au sud, animant des meetings sur les places publiques, des salles de conférences et autres espaces réservés par l’Administration. Ils expliquent leurs programmes devant une foule de militants et sympathisant mais aussi de curieux qui veulent savoir ce qu’on leur propose pour développer leurs localités et améliorer leur quotidien. Ces rencontres de proximité, si elles ont l’avantage de faciliter le contact direct entre les électeurs et les candidats de l’avis de nombreux citoyens, elles sont, pour la majorité, exclusivement « masculines », la femme étant la grande absente dans la plupart de ces meetings, a-t-on constaté. Or, cette frange de la société représente une part non négligeable de l’électorat local que les plus avertis des candidats en lice ne négligent pas de solliciter à travers des rencontres dédiées aux seules électrices ou en allant vers elles par un travail de porte-à-porte dans lequel les militantes du MSP excellent. Le chef-lieu de wilaya est, quant à lui, réservée aux grands meetings des chefs de parti. Depuis le lancement officiel de la campagne, le 9 avril dernier, Tizi-Ouzou en a déjà abrité quatre dont trois ayant eu lieu à la maison de la culture Mouloud-Mammeri et qui ont été animés par Abderrezak Makri, représentant de l’Alliance MSP/Front du changement, Amara Benyounès président du Mouvement populaire algérien (MPA), et Djamel Ould Abbès SG du Front de libération nationale. Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcène Bellabès, a opté pour la placette de l’ancienne gare routière de Tizi-Ouzou. Seul à sortir du lot jusqu’à présent, le président du Parti de la victoire nationale (PVN), Mahfoud Adoul, qui a jeté son dévolu sur Béni Yenni, pour animer son meeting.