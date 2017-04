Campagne électorale législative, Royaume-Uni Dispositif fin prêt

Le dispositif humain et matériel est fin prêt pour l’accueil des membres de la communauté algérienne dans les sept bureaux de vote au Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’en République d’Irlande, pour le scrutin législatif.

Le bureau de Londres sera ouvert le 29 avril de 8 à 19 heures, avec la possibilité de prolonger d’une heure le vote. Ceux de Birmingham, Manchester (Angleterre), Glasgow (Ecosse), Cardiff (pays de Galles) et Dublin (Irlande du Nord) ouvriront uniquement la journée du 4 mai. Toutes les cartes de vote ont été délivrées aux nouveaux inscrits sur la liste électorale. Ceux l’ayant égaré peuvent avoir un duplicata le jour même du scrutin sur présentation de pièce d'identité, s’ils sont inscrits. 5 encadreurs et 2 suppléants ont été désignés parmi le personnel du consulat et de la communauté algérienne, pour suivre l’opération du vote.

A la fin du délai de désignation des représentants des partis politiques, seules trois listes électorales parmi les 12 qui prennent part au législatives pour la 4e zone, ont nommé les leurs. Il s’agit de la liste du mouvement de la société pour la paix (MSP), celle de l’alliance, Nahda, Adala et Binaa, ainsi que la liste du parti des jeunes. Trois jours avant le début du scrutin à Londres, toute la logistique est sur place. Outre les bulletins, les enveloppes et le matériel électronique reçu d’Alger, le consulat a remis un CD-ROM comprenant la liste électorale du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi que de la République d’Irlande, aux candidats qui l’ont réclamé. Les 21.247 personnes inscrites sur la liste électorale du consulat de Londres peuvent consulter les adresses des 6 bureaux de vote disséminés dans des hôtels et des salles de conférences, sur le site web du consulat. 50.000 Algériens sont immatriculés à Londres, dont environ 30.000 vivent à Londres, le reste à Manchester, Birmingham, Dublin, Glasgow et Cardiff. 3.000 immatriculés résident en République d’Irlande. La communauté nationale à l'étranger est représentée par huit membres élus à l'Assemblée populaire nationale (APN). 2 élus représentent la zone 4 qui englobe les Amériques et l’Europe sans la France. Deux listes prennent part à partir du Royaume-Uni à ce vote pour décrocher les deux sièges parlementaires représentant la communauté algérienne dans la circonscription électorale de la zone 4.

Il s’agit de la liste du Parti des jeunes et celle de l’alliance de trois partis : Nahda, Adala et Binaa. 10 autres sont en lice pour la même circonscription.