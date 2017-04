Campagne électorale législative, M. Derbal : « La transparence du scrutin garantie par la loi »

S’exprimant dans un point de presse animé au siège de la permanence locale de la HIISE à l’issue de sa visite d’inspection dans cette wilaya, Abdelwahab Derbal a indiqué qu’hormis des dépassements concernant surtout l’affichage anarchique l’instance qu’il préside est globalement satisfaite du bon déroulement de cette campagne et des moyens mis à la disposition des candidats par l’administration, notamment la réquisition d’un nombre important d’espaces pour les affichages et la tenue des meetings qui, a-t-il déploré, sont sous-exploités par les partis et listes indépendantes en lice. Il a indiqué que le taux de non-exploitation de ces sites avoisine les 60%. Concernant la régularité des élections, M. Derbal a indiqué que le nouveau code électoral constitue la meilleure garantie de transparence qui doit prévaloir tout au long de ce processus. Pour ceux qui évoquent la fraude avant même la tenue de cette élection, il a préféré répondre directement en affirmant que ces gens n’ont réellement pas peur de la fraude mais de la transparence qui n’arrange par leurs affaires. Il reconnaît cependant l’existence de quelques lacunes dans la réglementation de ces élections qu’il va falloir combler à l’avenir. Le président de la HIISE a inspecté lors de sa visite la salle des opérations installée au siège de la direction de la réglementation et des affaires générales, des sites réservés à l’affichage, des salles réquisitionnées pour les meetings électoraux, notamment la maison de la culture Mouloud-Mammeri et le cinéma Le Mondial, le siège de la permanence locale de la HIISE .

Bel. Adrar