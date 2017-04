Le Premier ministre aujourd’hui à Tamanrasset : un bond qualitatif

La wilaya de Tamanrasset qui accueille aujourd’hui, le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection, est d’abord et avant tout, ce haut lieu de la diversité culturelle où évoluent en parfaite cohésion une population constituant une « mosaïque » harmonieuse issue des 48 wilayas du pays. En effet, Tamanrasset a toujours constitué ce havre de paix des plus attractifs du Sud algérien. En dépit de son positionnement géographique frontalier avec le Niger et le Mali, Tamanrasset est comparable également à une véritable citadelle de la stabilité, tant il est bien vrai de dire que cette wilaya est parvenue subtilement à se mettre à l’abri des contre-flammes qui secouent les deux pays du Sahel sus évoqués.

Une situation privilégiée grâce aux nombreux projets de développement initiés dans cette région et qui sera davantage consolidée à la faveur de la visite d’aujourd’hui du Premier ministre qui s’inscrit dans le cadre du suivi et la mise en œuvre du programme du Président de la République. Un communiqué rendu public hier par les services du Premier ministre, indique M. Sellal et les membres de la délégation ministérielle qui l’accompagnent aujourd’hui à Tamanrasset auront « à s’enquérir de l'état d’exécution du programme de développement de cette wilaya et procéder à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets à caractère économique et social relevant notamment des secteurs des ressources en eau, de l'agriculture, de l’urbanisme, de l'énergie, de l'industrie ainsi que de l'éducation et de la santé ».

La visite d’aujourd’hui sera engagée à partir de la wilaya déléguée d’In Salah (750 km au nord de Tamanrasset) où il est prévu l’inauguration par le Premier ministre d’une nouvelle station de déminéralisation de l’eau par osmose inversé d’une capacité de 50.000 m3/jour extensible à 100.000 m3/j).

Cette nouvelle station devra assurer une dotation en eau douce déminéralisée (moins de 0,6 g/litre) au profit des populations d’In-Salah, Tamanrasset, et des localités environnantes. M. Abdelmalek Sellal procédera par la suite à l’inauguration de l’usine de traitement de gaz de Hassi Moumène, d’une capacité de 14 millions m3, exploitée en association entre Sonatrach et ISG-Petrofac.

Sur le même lieu, le Premier ministre inspectera le projet de gazoduc Hassi-Moumène/In-Salah réalisé sur linéaire de 49 km. M. Sellal procèdera, en outre, à la mise en service des projets d’électrification rurale et de distribution publique du gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest (In-Salah), avant de visiter un périmètre agricole de 1.600 ha à Feguaret-Ezzoua (35 km d’In-Salah). Avant de se rendre au chef-lieu de wilaya de Tamanrasset, le Premier ministre procédera à la pose de la première pierre d’un complexe de production de matériaux de construction (marbre et granit) à Tit (40 km nord de Tamanrasset). D’une capacité de production de 16.000 m2/j, ce complexe devra connaître sa phase d’exploitation à partir du premier trimestre 2018. Une fois au chef-lieu de la wilaya, M. Abdelmalek Sellal, aura à s’enquérir du projet de réalisation d’un nouveau pôle urbain d’Inkouf. Un exposé lui sera présenté à ce propos dont le contenu porte sur les réalisations des voies urbaines, des réseaux divers ainsi que sur les équipements intégrés. M. Abdelmalek Sellal procèdera par la suite à la pose de la première pierre d’un projet de construction d’un hôpital de 240 lits à Tamanrasset, d’un coût de 5,7 milliards DA et devant être livré vers la fin 2019.

Il procédera par la suite à l’inauguration de la station de propane de 2x800 m3, localisée dans la zone de Sersouf, puis un collège d’enseignement moyen de type B-6 au quartier Tafsit. Il visitera, par ailleurs, la station terrestre des télécommunications de Tamanrasset, où une présentation lui sera faite sur le programme de développement des réseaux filaires et satellitaire de télécommunications dans le sud du pays.

En fin de visite, le Premier ministre présidera une rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile de Tamanrasset qu’abritera le siège de la wilaya.

Karim Aoudia