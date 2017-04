Dans la lucarne : Zetchi aime les anciens

On ne le dira jamais assez, le président Zetchi, fraîchement élu, met, faut-il le mettre en exergue, l’accent sur la nécessité de ne marginaliser personne. Une affirmation qui n’a convaincu qu’à moitié ceux qui ont, depuis les années 60, fait les beaux jours du football algérien. C’est vrai que nombreux parmi eux nous ont quittés et d’autres sont malades ou alités. Il reste, malgré tout, certains joueurs qui peuvent aujourd’hui apporter beaucoup de choses au football algérien, notamment ceux qui avaient permis, en 1982, en Espagne, à Gijon, à l’Algérie de battre, avec l’art et la manière, l’Allemagne qui avait réussi, suite au scandale «d’El Molinon», avec le coup de pouce de l’Autriche, à atteindre la finale du mondial espagnol (battue par l’Italie de Rossi (3 à 1). Ces joueurs qui avaient fait montre d’une grande technicité, de prouesses dignes des grandes équipes, à l’image du grand Brésil. C’est vrai que par la suite, certains de ces joueurs ont été utilisés, mais pas comme ils le voulaient. C'est-à-dire cette frange composée de joueurs hors normes qui, pour leur première participation à un mondial, a gagné contre l’Allemagne (2 à 1), mais aussi le Chili (3 à 2) —après que les verts menaient 3 à 0—, mérite un meilleur sort. On ne doit pas se focaliser sur cette équipe de 1982, mais aussi sur d’autres joueurs qui avaient donné énormément pour le «jeu à onze» national. Ce qui est bien pour le football national, c’est le fait qu’ils sont nombreux. Là, on touche du bois ! Il faut dire qu’avec l’avènement des années 2000, les joueurs et les techniciens locaux ont été tout simplement marginalisés pour des raisons qui restent discutables. Toujours est-il, il y a désormais un changement assez net, surtout que la «filière française» est en train de battre en retraite au détriment de l’espagnol. Ce n’est pas, en fait, une mince affaire de mettre sous le boisseau l’utilisation par la FAF de techniciens français qui avaient, par le passé, «pignon sur rue». C’est un changement qui ne peut être qu’appuyé par toute la famille du football algérien. Il faut comprendre que ce changement pourrait être très profitable pour cette discipline très prisée par-dessus tout. Aujourd’hui, Zetchi est en train de montrer sa disponibilité concernant le retour des anciens aux affaires, comme l’on dit. D’ailleurs, dès son intronisation vers la fin du mois de mars dernier, il avait lancé un message très clair sur sa position officielle à l’égard des anciens. «Je suis venu pour rassembler la famille sportive nationale». Il n’y a rien à dire, ses intentions sont on ne peut plus claires. Sur le terrain, les activités quasi-quotidiennes du nouveau président de la FAF montrent assez concrètement ce qu’il veut faire pour ceux qui avaient vraiment donné à notre football. On avait vu des anciens joueurs au dîner offert en l’honneur d’Alcaraz, après son arrivée en Algérie, mais aussi après le match de la mise à jour du championnat national de Ligue1 entre le MCO et le MCA. Il est évident qu’il s’agit d’une nouvelle page qui est en train de s’ouvrir pour le football algérien. On peut même dire dans le bon sens. C'est-à-dire que personne ne peut nous tromper pour tenter de nous convaincre que les anciens sont déjà «cuits» du fait qu’ils n’ont pas réussi à se renouveler. C’est ce qui explique un peu la propension de la FAF d’avant de ne recruter que des coachs étrangers. Zetchi, même s’il a ramené un espagnol, ne veut pas tourner le dos ni aux joueurs du cru ni aux techniciens formés localement. C’est vrai qu’il n’a pas encore choisi son entraîneur adjoint, mais il a certainement un projet pour donner la chance au potentiel qui est «né chez nous» et qui peut donner énormément au football de notre pays. On ne peut que souscrire à cette tendance. Elle ne peut que porter ses fruits. Et ce ne sont pas des paroles en l’air !

Hamid Gharbi