COA (AGO) : Elle aura lieu samedi

L'Assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité olympique et sportif algérien (COA) aura lieu samedi prochain à partir de 8h30 au siège de l'Opérateur de la téléphonie mobile (Mobilis), à Bab Ezzouar (Alger), a rappelé, mardi, un communiqué de l'instance olympique. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de l'AGO entre autres, l'étude pour approbation des bilans moral et financier de l'année 2016 et ceux du mandat olympique (2013-2017), le rapport des Jeux Olympiques JO-2016 de Rio de Janeiro ainsi que la présentation du plan stratégique du développement du sport de l'élite. L'AGO du COA devait se dérouler le 8 avril, mais a dû être reportée au 29 du même mois en raison «d'un contretemps, lié à l'évaluation du patrimoine du Comité olympique et sportif algérien».