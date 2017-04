Coupe des Confédérations-2017 : Des restrictions pour les journalistes

Les journalistes accrédités pour la Coupe des Confédérations de football, prévue en juin en Russie, n'auront pas le droit de couvrir d'autres sujets que la compétition, des restrictions défendues par la Russie qui a évoqué, mardi, «une procédure normale». Selon les règles d'accréditation transmises aux journalistes par la Fifa et le Comité local d'organisation (LOC), «les représentants des médias accrédités pour la Coupe des Confédérations ne couvriront que la Coupe des confédérations de la FIFA 2017 et les événements s'y rapportant». «Ils seront autorisés à travailler sur le territoire des villes hôtes et sur les sites culturels avoisinants», poursuit ce règlement, qui prévient qu'une accréditation supplémentaire du ministère russe des Affaires étrangères sera nécessaire pour couvrir tout sujet n'ayant pas de rapport avec la compétition. Cette procédure d'accréditation, classique pour un évènement sportif ayant lieu en Russie, a été dénoncée par le tabloïd allemand Bild qui a menacé de boycotter la Coupe des Confédérations si elle ne change pas. «La procédure d'accréditation est normale. On l'a même rendu plus facile, les journalistes accrédités auront le droit de couvrir tout ce qu'ils veulent sans aucun problème», a réagi le vice-Premier ministre russe en charge des Sports, Vitali Moutko.

Il a ainsi rappelé qu'aux jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, en 2014, les journalistes accrédités «écrivaient ce qu'ils voulaient une semaine avant les Jeux Olympiques. Sinon en Russie, il y a une procédure d'accréditation pour des journalistes étrangers qui est en vigueur depuis 1994», a-t-il poursuivi, évoquant l'accréditation du ministère des Affaires étrangères obligatoire pour les journalistes désirant travailler en Russie. Huit pays participeront à la Coupe des Confédérations dont le représentant africain le Cameroun, qui débutera le 17 juin à Kazan et se terminera le 2 juillet à Saint-Pétersbourg. D'autres rencontres auront lieu à Moscou et Sotchi.